Рестайлинг Hyundai Santa Fe исправит все, что не понравилось его покупателям

Рестайлинговый Hyundai Santa Fe (рендер)

С выходом актуального поколения кроссовера Hyundai Santa Fe эта модель подверглась критике за не самые удачные визуальные решения, но с рестайлингом, по-видимому, они будут исправлены. По крайней мере на это указывают свежие рендеры, опубликованные в открытом доступе независимыми цифровыми художниками.

Визуализация, подготовленная зарубежным автомобильным изданием «TopElectricSUV», обещает этому кроссоверу изменения, которые потянут даже не на рестайлинг, а на полную смену генерации.

Машина сохранит угловатый дизайн существующей модели, но полностью сменит конструкцию дневных ходовых огней, которые теперь будут состоять не из отдельных маленьких букв «H», а из вертикальных и горизонтальных светодиодных линий.

За счет раздельной конструкции полосы создадут единый блок, повторяющий литеру «H», являющуюся отсылкой к названию Hyundai.

Рестайлинговый Hyundai Santa Fe (рендер)

Аналогичное оформление ждет и корму кроссовера, но ее на рендерах не показали. Ожидается, что тот же самый стиль будет реализован в проекте нового Tucson, выход которого намечен на этот год.

Интерьер нового Santa Fe претерпит изменения, сопоставимые с изменениями экстерьера. Машина получит систему Pleos Connect на базе Android Auto, а все ее компоненты (от дисплея до цифровой комбинации приборов) будут заменены.

На внутреннем рынке обновленный кроссовер будут продавать с 2,5-литровым бензиновым турбомотором и турбогибридной силовой установкой на базе 1,6-литрового ДВС. На зарубежных рынках ожидается появление подключаемых гибридных и даже EREV-вариантов машины (гибрид с увеличенным запасом хода).

Премьера рестайлингового Hyundai Santa Fe состоится во второй половине 2026 года.