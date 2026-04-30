Один из самых ожидаемых автомобилей года в Южной Корее готов к премьере: первые изображения

Hyundai Avante 8 поколения (рендер)

Сегмент седанов в Южной Корее, несмотря на общую тенденцию к падению, продолжает оставаться популярным, а местные автопроизводители, хоть и не расширяют список доступных моделей, но сохраняют актуальные.

На днях в открытом доступе появились эскизы дизайна Hyundai Avante 8-го поколения, который называют одной из самых ожидаемых автоновинок Южной Кореи этого года.

Последние рендеры свидетельствуют о том, что Avante, также известный за пределами родины под именем Elantra, полностью перекроит свою внешность в новой генерации. Передняя часть седана получит новые раздельные фары с вертикальными линиями и горизонтальными лампами. По оформлению светотехники машина окажется похожей на недавно представленный Ioniq 6.

Аналогичный дизайн достанется задним фонарям, которые, как ожидается, будут выполнены в виде большой литеры «H» и станут новым фирменным стилем современных моделей компании.

Угловатые линии кузова будут сочетаться со светотехникой, а ручки дверей окажутся встроены в кузов.

Внутри, несмотря на использование больших дисплеев, ключевые элементы управления, такие как климат-контроль, сохранят физические кнопки.

Ожидается, что новый Avante получит силовую установку, аналогичную нынешней модели 7-го поколения, в то время как высокопроизводительная модель N, как предполагается, будет оснащена новым силовым агрегатом.

Наиболее вероятным кандидатом является 2,5-литровый бензиновый турбодвигатель. И, по сообщениям, подразделение Hyundai N планирует протестировать новую силовую установку на 24-часовой гонке на выносливость на Нюрбургринге в этом году.

Презентация нового Hyundai Avante, вероятно, состоится во второй половине этого года.