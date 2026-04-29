Новый Honda Fit для Японии будет не таким, как его китайский аналог

Хэтчбек Honda Fit готовится к модернизации на родине. И его обновление пройдет не по тем канонам, которые применялись в аналогичной модели для Китая.

Японские СМИ сообщают, что прием заказов на актуальные Honda Fit в Японии прекратился. В июле в продажу поступит реформенный хэтчбек, который по внешнему виду не будет повторять свой китайский аналог.

Что касается модели следующего поколения, то она дебютирует в 2027 году. Машина получит увеличенные габариты с длиной в 4050 мм, шириной 1675 мм и высотой 1525 мм при колесной базе в 2550 мм, что обеспечит ей просторный салон.

Экстерьер изменится с миловидного на более агрессивный и авангардный, а ряд визуальных решений окажется срисован со спорткупе Prelude.

Honda Fit нового поколения (рендер)

В салоне совершенно новый «Фит» может обзавестись 11,4-дюймовым сенсорным дисплеем мультимедийной системы в сочетании с цифровой приборной панелью.

Что касается силовой установки, то она будет представлять собой гибридную систему последнего поколения e:HEV, использующую 1,5-литровый бензиновый ДВС и электромотор. Отдача первого составит 110 лошадиных сил, а второго 135 «сил».

За счет полного перехода на бензиново-электрическую тягу топливная экономичность модели должна улучшиться на 40% до 3-литров на 100 км.