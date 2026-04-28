ДомойАвтоновости сегодняКрупная модернизация Toyota Yaris изменит этот хит до неузнаваемости

Крупная модернизация Toyota Yaris изменит этот хит до неузнаваемости

Текст: Михаил Романченко
менее 3 мин. чтения

Раскрыты подробности о новом поколении популярной 5-дверки Toyota

Представленный сегодня в Японии и Европе хэтчбек Toyota Yaris готовится к масштабной модернизации. Согласно последним сведениям, которые удалось разузнать местным СМИ, новое поколение этой модели будет представлено в марте 2027 года.

С переходом в следующую генерацию машину ждет крупная переделка не только внешности, но и техники, а также всей «внутрянки».

По слухам, новое поколение Toyota Yaris будет иметь длину 3950 мм, ширину 1695 мм и высоту 1495 мм. Колесная база составит 2550 мм. Изменения в габаритах в сравнении с предшественником окажутся незначительными, но компания повысит жесткость кузова на скручивание и увеличит пространство в салоне, а также ездовой комфорт.

Toyota Yaris нового поколения (спекулятивный рендер)

Снаружи определить новый «Ярис» можно будет по свежему фирменному дизайну Hammerhead с заостренными С-образными дневными ходовыми огнями, другими фарами и многоуровневой радиаторной решеткой, а также перекроенным бампером и блоком задних фонарей.

Интерьер машины, если верить инсайдерским утечкам, будет соответствовать другим моделям Toyota и включит в себя полностью цифровую комбинацию приборов диагональю 12,3-дюйма, а также сенсорный экран мультимедийной системы на 10,5-дюйма (Arene OS). Качество материалов в салоне будет заметно улучшено.

Под капотом модернизированной 5-дверки Toyota должен расположиться 1,5-литровый 4-цилиндровый мотор, отличающийся меньшими габаритами и низким центром тяжести. Помогать ему предстоит электрическому довеску в составе гибридной силовой установки пятого поколения, которая заметно улучшит топливную экономичность этой модели.

Оцените новость по 5-звездочной шкале

Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0

Оценок пока нет. Поставьте её первым.

Фото:Automachi
Редактор и автор Daily-Motor.Ru с 2017 года. В 2016 году с отличием окончил университет и поступил в аспирантуру МПГУ по специальности «Журналистика». Специализируется на поиске инфоповодов в зарубежной прессе, освещая как мировой, так и российский автопром. Интересуется актуальными событиями в автомобильной индустрии, технологиями и трендами в мире техники.

Не забывайте подписываться на наш Telegram и Google News

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+