Крупная модернизация Toyota Yaris изменит этот хит до неузнаваемости

Toyota Yaris нового поколения (спекулятивный рендер)

Представленный сегодня в Японии и Европе хэтчбек Toyota Yaris готовится к масштабной модернизации. Согласно последним сведениям, которые удалось разузнать местным СМИ, новое поколение этой модели будет представлено в марте 2027 года.

С переходом в следующую генерацию машину ждет крупная переделка не только внешности, но и техники, а также всей «внутрянки».

По слухам, новое поколение Toyota Yaris будет иметь длину 3950 мм, ширину 1695 мм и высоту 1495 мм. Колесная база составит 2550 мм. Изменения в габаритах в сравнении с предшественником окажутся незначительными, но компания повысит жесткость кузова на скручивание и увеличит пространство в салоне, а также ездовой комфорт.

Снаружи определить новый «Ярис» можно будет по свежему фирменному дизайну Hammerhead с заостренными С-образными дневными ходовыми огнями, другими фарами и многоуровневой радиаторной решеткой, а также перекроенным бампером и блоком задних фонарей.

Интерьер машины, если верить инсайдерским утечкам, будет соответствовать другим моделям Toyota и включит в себя полностью цифровую комбинацию приборов диагональю 12,3-дюйма, а также сенсорный экран мультимедийной системы на 10,5-дюйма (Arene OS). Качество материалов в салоне будет заметно улучшено.

Под капотом модернизированной 5-дверки Toyota должен расположиться 1,5-литровый 4-цилиндровый мотор, отличающийся меньшими габаритами и низким центром тяжести. Помогать ему предстоит электрическому довеску в составе гибридной силовой установки пятого поколения, которая заметно улучшит топливную экономичность этой модели.