Хорошие новости: крупнейшие автопроизводители договорились сделать машины дешевле, но есть нюанс

Вскоре в мире появится больше доступных автомобилей. Таким оказался консенсус автопроизводителей, участвовавших в выставке NADA в США (Национальная ассоциация автомобильных дилеров). Это хорошая новость для потребителей, но даже здесь скрывается один неприятный нюанс.

По информации «Automotive News», компании Ford, Mitsubishi, Mini и RAM договорились снизить начальную рекомендованную розничную цену своих кроссоверов и пикапов, предложив для них новые базовые или более доступные комплектации.

Даже Tesla согласилась готова сделать нечто подобное со своими электрокарами Model 3 и Model Y, тогда как General Motors, Volkswagen и Stellantis уже реализовали эту задумку и постепенно снимают профит, отбирая покупателей у конкурентов.

Однако стремление сделать машины доступными совсем не значит, что они сохранят качество, а также, что они станут гораздо доступнее нынешних.

За последние годы рост цен на новые автомобили оказался настолько существенным по всему миру, что только в США по итогам декабря 2024-го года средняя сумма сделки при покупке машины оказалась равна почти 50 тысячам долларов (около 5 миллионов рублей).

Для сравнения, в России этот показатель в сентябре прошлого года перевалил за отметку в 3 миллиона рублей.

По мнению экспертов из Штатов, чуда ждать не стоит. Цена новой машины менее 20 тысяч долларов (примерно 2 миллиона рублей по нынешнему курсу) так и останется для местных покупателей несбыточной мечтой.