Subaru продает в Японии странные версии Forester

В новом поколении Subaru вновь прибегла к консервативному дизайну, но полностью перекроила внешний облик Forester. В большинстве стран такие «паркетники» продаются дополнительно во внедорожной модификации Wilderness, но в Японии пошли дальше.

На внутреннем рынке Subaru предлагает несколько вариантов дизайна Forester, которые варьируются от забавных до откровенно странных.

Так, к примеру, продающийся на родине марки Forester с пакетом STI Performance не способен ехать быстрее обычного. Все дело в декоре.

Для таких машин предлагается аэродинамический обвес, включающий более глубокий передний бампер, боковые юбки, диффузоры заднего бампера и более выраженный спойлер на крышке багажника. Также доступны отдельные улучшения шасси, такие как распорки стоек, плюс 18-дюймовые колеса STI.

Но это далеко не все. Новый Subaru Forester продают в Японии с пакетом «Акцентные цвета», который вносит незначительные перемены в цвет внешней отделки машины, а также в модификации Adventure Style, в которой за приключения отвечают, как ни странно, не механические доработки, а наклейки на капоте, дверях и багажнике.

Впрочем, в полном пакете Adventure Style Package можно рассчитывать на особую решетку радиатора, массивные пластиковые накладки на дверях, декоративные накладки на фары и фонари.

Что интересно, все эти пакеты можно комбинировать по желанию покупателя, превращая свой Forester в нечто уникальное. Жаль только, что за пределами Японии все эти опции недоступны.