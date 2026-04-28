Hyundai обвинили в «системной эксплуатации своих работников»

Как и большинство других корейских автопроизводителей, Hyundai нередко попадает во всевозможные рейтинги, где компанию чествуют за безопасность, надежность и другие качества, присущие ее автомобилям. Однако недавно эта марка вошла в чарт, названный «грязная дюжина», в котором точно не собиралась оказаться.

Речь идет о ее американской цепочке поставок. Национальный совет по охране труда и технике безопасности раскритиковал Hyundai и включил компанию в список с худшим отношением к своим сотрудникам. Опубликованный этой некоммерческой организацией список составляется из работодателей, которые ставят прибыль на первое место и подвергают своих сотрудников опасности.

В свежем отчете, опубликованном National COSH, указан длинный список причин, из-за которых Hyundai попал в этот антирейтинг. В нем перечислено 12 случаев гибели рабочих на предприятиях, входящих в цепочку поставок автопроизводителя, с 2015 по 2025 годы.

Кроме того, были отмечены случаи незаконного использования детского труда (на завод в Алабаме в США смог устроиться 13-летний подросток).

Завод Hyundai в Алабаме (США)

В отчете также отмечается 854 нарушения правил техники безопасности на рабочем месте, повлекшие штрафы на общую сумму в 6,2-миллиона долларов. Причем 70 процентов из них были связаны с «умышленными, повторными или серьезными» нарушениями.

Также в отчете этой некоммерческой организации утверждается, что работники автомобильной цепочки поставок Hyundai в США зарабатывают на 10-15% меньше, чем их коллеги в других регионах.

Важно отметить, что эти обвинения касаются не только заводов Hyundai в Штатах, но и цепочки поставок Hyundai-Kia, которые не являются 100-процентной собственностью Hyundai Motor Group.

Некоторые из поставщиков корейского автопроизводителя являются независимыми компаниями, поэтому могут устанавливать собственные правила на предприятиях даже несмотря на строгие требования в этом отношении головной фирмы.