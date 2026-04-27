Hyundai Avante/Elantra ждут радикальные перемены в новом поколении

Ростислав Архипов
Текст: Ростислав Архипов
Раскрыты визуальные подробности о следующей генерации популярного седана Hyundai C-класса

Новое поколение Hyundai Elantra/Avante (рендер)

Hyundai Avante (он же Elantra) вошел в модельную линейку корейского автопроизводителя еще в 90-х, что делает его одной из самых возрастных моделей компании.

На данный момент машина пребывает в седьмой по счету генерации, которая была обновлена в 2023-м. Сейчас в «Хендэ» активно трудятся над совершенно новым, восьмым поколением Avante/Elantra, в котором этот популярный седан C-класса изменится почти до неузнаваемости.

На днях в открытом доступе появились первые визуальные подробности об этой модели. Автором спекулятивных рендеров выступила дизайн-студия «NYMammoth» из Южной Кореи, которая подготовила реалистичные изображения экстерьера готовящихся к премьере новых Avante и Elantra.

Новое поколение Hyundai Elantra/Avante (рендер)

По мнению авторов картинок, которые в этой работе опирались не только на собственное мнение, но и на шпионские фотографии прототипов новых седанов Hyundai, реформенные Avante/Elantra примерят новые дневные ходовые огни, воплощающие в себе H-образный узор. Его выполнят с использованием вертикальных и горизонтальных линий, проходящих вдоль разветвления крыльев и капота.

Визуальное решение станет прообразом концепт-кара Venera, который не так давно был представлен Hyundai в Китае.

Фары 4-дверки получат раздельную конструкцию, а габариты увеличатся. Предполагается, что седану также будет положен более просторный салон.

Новое поколение Hyundai Elantra/Avante (рендер)

Задняя часть новых Avante/Elantra приобретет фонари, дизайн которых окажется схож с конструкцией ДХО. Это придаст внешности машины более футуристичный характер.

В будущем эта модель Hyundai должна разжиться высокопроизводительной версией «N», в которой получит более агрессивный дизайн.

Несмотря на смену генерации, никаких радикальных перемен по части агрегатной линейки не произойдет. В линейку двигателей машины войдут прежние 1,6-литровый бензиновый ДВС и 1,6-литровый гибрид, но в «заряженной» модификации от подразделения «N» седану может достаться более производительный 2,5-литровый турбомотор.

Премьера нового Hyundai Avante/Elantra должна состояться во второй половине 2026 года.

Фото:NYMammoth

