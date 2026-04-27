Nissan почти готов к запуску главного конкурента Toyota Alphard

Nissan Elgrand нового поколения

Компания Nissan представила новое поколение своего флагманского минивэна Elgrand на автосалоне в Японии в прошлом году. Машина отличилась не только новым дизайном, но и перекроенным оснащением.

Накануне стало известно, когда эта семейная модель, конкурентом которой станет бестселлер Toyota Alphard, будет доступна для покупателей. Прием заказов на новый Nissan Elgrand откроют в Японии уже совсем скоро – 24 мая.

Nissan Elgrand нового поколения

Согласно сообщениям местных СМИ, первоначально машина будет доступна для покупателей исключительно с гибридной силовой установкой, а не с бензиновым двигателем без электрификации. Живые продажи автомобиля начнутся ближе к лету.

Напомним, совершенно новый Elgrand отличился от предшественника гораздо более просторным 3-рядным салоном, а также полностью переделанным дизайном, который спроектировали с оглядкой на современный фирменный стиль Nissan. Качество материалов отделки сильно улучшилось, а оснащение расширилось множеством современных систем и опций.

Интерьер Nissan Elgrand нового поколения

Что касается силовых агрегатов, то совершенно новому минивэну, которому предстоит навязать соперничество Toyota Alphard, будет положена гибридная силовая установка третьего поколения (e-Power), которая включает в себя в том числе 1,5-литровый бензиновый ДВС, использующийся исключительно для выработки электроэнергии.

В сочетании с модернизированной полноприводной системой e-4orce и активной динамической подвеской автомобиль должен стать заметным шагом вперед для Nissan и сделать новый Elgrand одним из бестселлеров своего сегмента.