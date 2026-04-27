В России поступили в продажу новые минивэны Hyundai Custin

Hyundai Custin

Российский авторынок пополнился еще одним некитайским автомобилем. На этот раз речь идет о Hyundai, но не таком, который ранее продавался в РФ официально.

Модель, ориентированная на семейных покупателей и корпоративных клиентов, уже доступна у ряда дилеров по схеме параллельного импорта.

Hyundai Custin представляет собой современный минивэн с акцентом на комфорт и технологичность. Автомобиль оснащается бензиновыми турбированными двигателями объёмом 1,5 и 2,0 литра, работающими в паре с автоматической коробкой передач. В зависимости от комплектации салон может быть рассчитан на семь или восемь пассажиров.

Особое внимание разработчики уделили внутреннему пространству: второй ряд получил раздельные кресла с электрорегулировками, подогревом и вентиляцией. Также в оснащение входят цифровая приборная панель, крупный сенсорный экран мультимедийной системы и расширенный набор систем безопасности.

Эксперты отмечают, что появление Hyundai Custin может усилить конкуренцию в сегменте минивэнов, где ранее доминировали японские и китайские модели. При этом окончательная стоимость автомобиля зависит от комплектации и курса валют, что делает ценовой диапазон достаточно широким.

Впрочем, минимальная цена за такие машины, которые завозят к нам из соседнего Казахстана, составляет примерно 3,9-миллиона рублей. В богатых комплектациях стоимость этого корейского минивэна способна доходить до 5,2-миллионов рублей.

Ожидается, что спрос на новинку будет расти, особенно среди покупателей, ищущих просторный и технологичный автомобиль для повседневных поездок и дальних путешествий.