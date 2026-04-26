На торги выставили идеальный Ferrari F40: он проехал меньше 3 тысяч км

Ferrari F40 сама по себе является очень редким и ценным автомобилем в среде коллекционеров, но когда это еще и машина с мизерным пробегом, ее стоимость способна взлетать до небес.

Именно это произойдет с F40 1991 года выпуска, которую выставили на торги в рамках аукциона Mecum Indy. Особенностью этого лота является мизерный пробег, исчисляемый всего 1771 милей или ровно 2850 км.

Автомобиль был создан для американского рынка и представляет собой один из 213 выпущенных экземпляров.

Машина выставлена на торги под номером R713 и обладает VIN-номером ZFFMN34A5M0087568. Для нее не определена минимальная цена, но если взглянуть на подобный экземпляр, проданный в 2019 году на торгах RM Sotheby’s, а также в 2023-м году в Пеббл-Бич, цены на такие суперкары легко достигают отметок в 3 миллиона долларов и выше.

Напомним, Ferrari F40 комплектуется 2,9-литровым бензиновым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, который развивает примерно 471 лошадиную силу. Вся она передается на задние колеса через 5-скоростную «механику».

Автомобиль способен развивать максимальную скорость около 320 километров в час, но конкретно этот экземпляр вряд ли будет бить рекорды на трассе. Скорее всего, его новый владелец, который заплатит за машину кругленькую сумму, поставит ее на хранение в гараж, из которого итальянский суперкар будет выезжать только по редким случаям, если вообще будет.