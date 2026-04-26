На торги выставили идеальный Ferrari F40: он проехал меньше 3 тысяч км

Текст: Михаил Романченко
Легендарный Ferrari почти без пробега «уйдет с молотка» за баснословную сумму денег

Ferrari F40 сама по себе является очень редким и ценным автомобилем в среде коллекционеров, но когда это еще и машина с мизерным пробегом, ее стоимость способна взлетать до небес.

Именно это произойдет с F40 1991 года выпуска, которую выставили на торги в рамках аукциона Mecum Indy. Особенностью этого лота является мизерный пробег, исчисляемый всего 1771 милей или ровно 2850 км.

Автомобиль был создан для американского рынка и представляет собой один из 213 выпущенных экземпляров.

Машина выставлена на торги под номером R713 и обладает VIN-номером ZFFMN34A5M0087568. Для нее не определена минимальная цена, но если взглянуть на подобный экземпляр, проданный в 2019 году на торгах RM Sotheby’s, а также в 2023-м году в Пеббл-Бич, цены на такие суперкары легко достигают отметок в 3 миллиона долларов и выше.

Напомним, Ferrari F40 комплектуется 2,9-литровым бензиновым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, который развивает примерно 471 лошадиную силу. Вся она передается на задние колеса через 5-скоростную «механику». 

Автомобиль способен развивать максимальную скорость около 320 километров в час, но конкретно этот экземпляр вряд ли будет бить рекорды на трассе. Скорее всего, его новый владелец, который заплатит за машину кругленькую сумму, поставит ее на хранение в гараж, из которого итальянский суперкар будет выезжать только по редким случаям, если вообще будет.

Фото:Mecum Indy
Редактор и автор Daily-Motor.Ru с 2017 года. В 2016 году с отличием окончил университет и поступил в аспирантуру МПГУ по специальности «Журналистика». Специализируется на поиске инфоповодов в зарубежной прессе, освещая как мировой, так и российский автопром. Интересуется актуальными событиями в автомобильной индустрии, технологиями и трендами в мире техники.

Читайте также:

Последние новости:

Райский кемпер на базе Toyota: показан суперкомфортабельный автодом с гостиной, спальней и всей бытовой техникой

Нашумевший 8-колесный автодом на базе Mercedes-AMG G63 не существует в природе

Следующий Nissan GT-R будет гораздо агрессивнее предшественников 

Следующее поколение очень популярного минивэна Toyota раскрыто на первых изображениях

Китайские автомобили от некитайских марок: это не просто возможно, но и набирает популярность

Из Honda Civic сделали лимитированный маслкар

Самый стильный кроссовер Toyota снова преобразился

Грузовик Toyota трансформировался в роскошную квартиру на колесах с тремя спальными местами, гостиной, кухней и...

Новый внедорожник Toyota Land Cruiser FJ готовится к объявлению цен в Японии

Возрожденный Nissan Terrano будет хардкорным внедорожником с гибридным двигателем

Экран новой мультимедийной системы Hyundai случайно рассекретил рестайлинговый Grandeur

Новый Nissan Skyline обойдется без вариатора CVT

Кроссовер Lada Azimut удивит не только турбомотором, но и бензиново-электрическим двигателем

Новый компактный кроссовер Suzuki Y43 готовится сразиться за покупателей с Hyundai

Honda решила использовать свои минивэны как кемперы

У кроссовера Hyundai на ступеньку ниже Creta появилась особая версия

Загрузить больше

