Из Honda Civic сделали лимитированный маслкар

Компания Mitsuoka Motor представила третью модель в своей линейке M55, которая получила приставку к названию RS. Помимо сохранения фирменного стиля американских маслкаров, ее главной особенностью стало наличие 6-скоростной механической трансмиссии, требующей одновременной работы как руками, так и ногами.

Превращение японских моделей в классические ретромобили является специализацией Mitsuoka. Серия M55 создавалась на базе бестселлера Honda Civic и была преобразована таким образом, чтобы повторять брутальный стиль классического американского маслкара Dodge Challenger.

Узнать в получившемся автомобиле оригинальный Honda Civic можно только по боковым линиям кузова. В остальном это фактически другая машина.

Новая модель M55 RS стала третьей по счету в семействе M55 Zero Edition. Как и все предыдущие, она будет выпущена ограниченным тиражом, но на этот раз он будет самым маленьким (всего 55 единиц).

Автомобиль сохранит фирменный дизайн и получит красные эмблемы RS спереди и сзади для идентификации, а также два цветовых варианта кузова: Coastal Blue и Cement Grey.

Интерьер новинки Mitsuoka сохранил дизайн Honda Civic, но внутри появилось другое рулевое колесо с собственным логотипом компании, а отделка сидений была заменена на перфорированную кожу.

Приводит в движение модель M55 RS 1,5-литровый бензиновый мотор VTEC Turbo, развивающий 182 лошадиные силы. Он работает в связке с 6-скоростной МКПП, чтобы обеспечивать водителю подлинные ощущения от управления машиной.

Цена каждого из 55 экземпляров таких автомобилей будет составлять 8 миллионов 888 тысяч иен, что эквивалентно сумме примерно в 4,2-миллиона рублей.