Один из самых популярных седанов Honda примерил вид американского масл-кара

Компания Mitsuoka Motor, известная переоборудованием многих японских моделей, представила новые варианты переделки популярного седана Honda Civic. Цены на них начинаются от 7 миллионов 568 тысяч иен (3,7-миллиона рублей).

Превращение новых японских автомобилей в классические ретро-кары – конек Mitsuoka. Ее варианты M55 Zero Edition и M55 1st Edition предполагают настолько серьезную внешнюю переработку, что похожи скорее на американские Dodge Challenger, нежели на оригинальные Honda Civic.

Однако внутри это по-прежнему японские седаны, узнать которые можно только по боковому профилю.

Единственной разницей в салонах машин являются разные шильдики на рулевых колесах и наличие у моделей от Mitsuoka особой перфорированной отделки сидений.

Переделанные под американские масл-кары Honda Civic хотят продавать в Японии с двумя вариантами силовых агрегатов: 1,5-литровым бензиновым турбомотором и 2-литровым гибридным двигателем e:HEV. Ассистировать обоим будет вариатор. Их мощность составит 182 и 184 лошадиные силы соответственно.

В продажу в Японии новые проекты Mitsuoka на базе Honda Civic поступят до конца января.