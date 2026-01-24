ДомойАвтоновости сегодняОдин из самых популярных седанов Honda примерил вид американского масл-кара

Один из самых популярных седанов Honda примерил вид американского масл-кара

Текст: Алиса Шашкова
Представлен новый проект Mitsuoka Motor 

Компания Mitsuoka Motor, известная переоборудованием многих японских моделей, представила новые варианты переделки популярного седана Honda Civic. Цены на них начинаются от 7 миллионов 568 тысяч иен (3,7-миллиона рублей). 

Превращение новых японских автомобилей в классические ретро-кары – конек Mitsuoka. Ее варианты M55 Zero Edition и M55 1st Edition предполагают настолько серьезную внешнюю переработку, что похожи скорее на американские Dodge Challenger, нежели на оригинальные Honda Civic.

Однако внутри это по-прежнему японские седаны, узнать которые можно только по боковому профилю.

Единственной разницей в салонах машин являются разные шильдики на рулевых колесах и наличие у моделей от Mitsuoka особой перфорированной отделки сидений.

Переделанные под американские масл-кары Honda Civic хотят продавать в Японии с двумя вариантами силовых агрегатов: 1,5-литровым бензиновым турбомотором и 2-литровым гибридным двигателем e:HEV. Ассистировать обоим будет вариатор. Их мощность составит 182 и 184 лошадиные силы соответственно. 

В продажу в Японии новые проекты Mitsuoka на базе Honda Civic поступят до конца января.

Фото:Mitsuoka Motor

