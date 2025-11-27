Легендарный седан Honda научили выглядеть как американский маслкар

В ноябре 2024 года Mitsuoka Motor представила новую модель M55 Zero Edition, созданную на базе популярного седана Honda Civic. Лимитированная серия таких машин, состоящая из 100 экземпляров, была распродана всего за 10 дней.

Накануне Mitsuoka показала спецверсию этой модели под названием M55 1st Edition. И и ее тираж окажется даже больше, чем у предшественницы.

Mitsuoka M55 1st Edition

Превращение новых японских автомобилей в классические ретро-кары является коньком Mitsuoka. Ее новый M55 1st Edition основан на знаменитой модели Honda Civic, который прошел через процедуру тотальной внешней модернизации.

В результате нее легендарный японский седан стал выглядеть практически как классический американский маслкар Dodge Challenger.

Единственное, что выдает в этом проекте «Митсуока» оригинальный «Сивик», это его профиль. В остальном машина выглядит как совершенно уникальный автомобиль, никак не связанных с седаном Honda.

Внутри M55 1st Edition выделяется сиденьями, отделанными перфорированной кожей, которые обеспечивают превосходные ощущения и придают салону ретро-атмосферу. Опционально можно заказать элементы декора, выполненные из карбона.

Интерьер Mitsuoka M55 1st Edition

Продавать M55 1st Edition будут с двумя вариантами двигателей: 1,5-литровым бензиновым турбомотором VTEC Turbo и 2-литровым гибридным агрегатом e:HEV. Их мощность составит 182 и 184 лошадиные силы соответственно, а в качестве трансмиссии будет предлагаться только вариатор.

В продажу в Японии Honda Civic, превращенный в копию американского маслкара, поступит уже 28 ноября. За машину будут просить от 7 миллионов 600 тысяч иен (3,8-миллиона рублей).