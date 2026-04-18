Toyota Corolla вновь предстала в образе ретро-мобиля

Фото: Mitsuoka Motor

Компания Mitsuoka Motor, известная своей способностью превращать новые японские автомобили в классические ретро-модели, выпустила финальную версию модели Ryugi.

Машина получила приставку к названию Final Edition и станет последней в этом семействе. Ее выпустят в количестве всего 20 экземпляров, цены на которые будут начинаться от 3,3 и доходить до 3,8 миллиона иен (1,6 – 1,8-миллиона рублей).

Актуальная модель Mitsuoka Ryugi базируется на седанах Corolla Axio и Corolla Fielder. Их кузовные панели пережили полную переработку, а к внешнему облику добавились двойные круглые фары, вертикальная хромированная решетка радиатора, хромированные бамперы и вертикальные задние фонари.

В совокупности все это превращает «Короллу» в подобие британских автомобилей 1950-годов, таких как Jaguar Mark II и Rover P5.

Внутреннее оформление Ryugi Final Edition осталось прежним, повторяющим салон классической «Короллы». Единственным отличием является замена логотипа Toyota на рулевом колесе на оригинальный Mitsuoka.

В арсенал ретро-седанов вошли автоматическое затемняющееся зеркало заднего вида, а также передние и задние парковочные датчики.

Ryugi Final Edition будет комплектоваться на выбор 1,5-литровым атмосферным бензиновым мотором или 1,5-литровым гибридным силовым агрегатом. Связку обоим составит вариатор. Бензиновый седан будет предлагаться также с системой полного привода.

В продажу в Японии «финальный» Mitsuoka Ryugi поступит в ближайшие месяцы.