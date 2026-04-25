Экран новой мультимедийной системы Hyundai случайно рассекретил рестайлинговый Grandeur

О том, что Hyundai готовится к премьере обновленного седана Grandeur, стало известно относительно недавно. Компания даже открыла к нему ранний доступ для покупателей, которые будут получать новости об этой модели самыми первыми.

Несмотря на то, что внешний вид машины пока засекречен (его покажут на официальной презентации), как будет выглядеть автомобиль, уже известно. Седан случайно появился на экране мультимедийной системы Pleos Connect, которая сейчас также находится в разработке.

Судя по картинке, в Hyundai учли негативные отзывы о дизайне передней части кузова нынешнего Grandeur, которую сравнивали с минивэном Staria, и внесли в нее немало изменений.

Так, к примеру, новый Grandeur обзавелся по-новому оформленным «передком» с другим блоком горизонтальных светодиодных фар MLA, а также более крупным бампером с углублением, большую часть которого занимает радиаторная решетка.

Переделке подвергнется в том числе дизайн колесных дисков премиальной корейской 4-дверки, а также ее салон, но последний пока можно было частично оценить только на шпионских снимках и в камуфляже.

Как будет выглядеть корма седана, пока неизвестно, но, вероятно, указатели поворота в ней будут интегрированы в основную планку фонарей вместо того, чтобы быть спрятанными в нижних частях бампера.

Агрегатных перемен в проекте обновленного седана «Хендэ» не предвидится. Продавать машину будут с прежним 1,6-литровым турбогибридным мотором, 2,5-литровым двигателем GDi и 3,5-литровым мотором V6 (мощностью 230, 198 и 300 лошадиных сил соответственно).

Официальный дебют нового Hyundai Grandeur намечен на первую половину 2026 года.