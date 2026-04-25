Новый Nissan Skyline обойдется без вариатора CVT

Официальные тизеры нового Nissan Skyline

Вариаторы – давняя боль владельцев автомобилей Nissan. Более того, они обошлись очень дорого даже самой компании, которой приходилось много раз заниматься урегулированием исков из-за проблем с печально известной CVT. Однако «ниссановцы» держат удар и не собираются отказываться от этой коробки передач, но признают, что она подходит далеко не для всех моделей бренда.

Гендиректор Nissan Иван Эспиноса поговорил с японскими журналистами, где ему не могли не задать вопрос о вариаторах компании.

По словам топ-менеджера, этот вариант трансмиссии по-прежнему устраивает автопроизводителя, особенно в малолитражных автомобилях, и неплохо показывает себя в машинах вплоть до сегмента C за счет недавних усовершенствований. Но ставить CVT абсолютно на все «Ниссаны» не будут.

Технический директор «Ниссан» рассказал, что инженеры знают ограничения этой трансмиссии и понимают, что на более тяжелых автомобилях такая коробка передач может быть далеко не самым лучшим вариантом.

Одновременно с этим Эспиноса четко обозначил позицию компании в отношении спортивных автомобилей, заявив, что в них вариаторы использоваться не будут:

«Мы не собираемся ставить вариатор в Skyline. Только если мы захотим создать доступный спортивный автомобиль, к примеру «заряженную» Sentra».

Мнение Daily-Motor: новость о том, что Nissan не планирует устанавливать в новый Skyline, анонс которого состоялся на этой неделе, вариатор, точно порадует ненавистников этого вида трансмиссии. Вот только это совсем не значит, что такая коробка передач в будущем исчезнет с большинства моделей японского автопроизводителя. Судя по заявлениям руководства «Ниссан», вариаторы останутся с компанией надолго.