У кроссовера Hyundai на ступеньку ниже Creta появилась особая версия

В линейку моделей Hyundai уже давно входит кроссовер, который располагается в гамме моделей компании на ступеньку ниже Creta. Машина планомерно обновляется и то и дело разживается особыми модификациями.

Накануне стало известно, что у Hyundai Venue появилась специальная версия Knight, отличающаяся черным оформлением, которое придает машине более стильный вид. Продавать такие кроссоверы будут только в Индии, где цены на них составят от 969 тысяч 800 до 1 миллиона 479 тысяч местных рупий (780 тысяч – 1,2-миллиона рублей).

Габариты Hyundai Venue составляют 3995 мм в длину, 1800 мм в ширину и 1665 мм в высоту. Расстояние между осями машины составляет 2520 мм. В специальной версии Knight решетка радиатора кроссовера окрашена в черный цвет. То же самое касается защитных накладок на бамперах, багажника на крыше и 16-дюймовых колесных дисков.

Дополнительно «черная» модификация Venue обзавелась тонированными логотипами на кузове и красными тормозными суппортами.

Изменения продолжились и в салоне машины, где появилась отделка из черной искусственной кожи.

В версии Knight Special Edition новый Hyundai Venue будет предлагать два варианта бензиновых силовых установок: 1-литровый турбомотор Turbo GDi и 1,2-литровый атмосферный мотор MPi.

Кроме того, машине окажется положен 1,5-литровый дизель CRDi. Вся эта линейка может сочетаться как с МКПП, так и «автоматом», а также «роботом» с двумя сцеплениями.