Ferrari Luce готовится стать самым дорогим электрокаром в мире

В феврале этого года итальянский производитель суперкаров Ferrari показал, как будет выглядеть салон его нового спортивного электрокара Luce. Внешность машины спроектировал бывший главный дизайнер Apple Джони Айв и его команда LoveFrom.

Ожидается, что премьера этой модели состоится уже в мае этого года, а сама она окажется невероятно дорогой. По слухам, по цене она обгонит даже Ferrari Purosangue, а также станет одним из самых, если не самым дорогостоящим электрокаром в мире.

По информации Bloomberg, стартовая цена Ferrari Luce в Европе может приблизиться к отметке в 550 тысяч евро (около 48 миллионов рублей). Впрочем, окончательный прайс-лист на машину еще не определен.

Если эти сведения подтвердятся, то новый электромобиль «Феррари» будет стоить дороже, чем модели 849 Testarossa и 12 Cilindri, а в общей гамме моделей итальянской компании дороже него окажется только F80.

Помимо высокой цены, одним из поводов для беспокойства в случае с новинкой Ferrari является ее силовая установка. Как известно, «Феррари» привыкли покупать с ДВС, а не с громоздкими батареями и электромоторами.

Напомним, ранее стало известно, что Ferrari Luce будет комплектоваться четырьмя электрическими двигателями, общая мощность которых составит 986 лошадиных сил. В паре с ними будет работать тяговый аккумулятор на 122 кВт/ч, поддерживающий мощность зарядки до 350 кВт. Запас хода машины может превысить 530 километров.

Подтвержденные детали об оснащении нового дорогого электрокара Ferrari появятся только в мае.