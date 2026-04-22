ДомойАвтоновости сегодняCлишком реалистичный рендер «короля седанов» Hyundai сбил всех с толку

Cлишком реалистичный рендер «короля седанов» Hyundai сбил всех с толку

Ростислав Архипов
Текст: Ростислав Архипов
менее 3 мин. чтения

Опубликованы спекулятивные изображения Hyundai Grandeur, которые можно спутать с реальными фото

61018 45948 149 1
Рендер рестайлингового Hyundai Grandeur

Бизнес-седан Hyundai Grandeur, занимающий место флагмана в линейке 4-дверных легковых моделей корейского автопроизводителя, появился очень давно. Машина увидела свет в далеком 1986 году и первоначально базировалась на платформе Mitsubishi.

Впрочем, впоследствии «Хендэ» избавилась от родства с японским конкурентом и превратила эту модель в полностью собственный продукт, который в нынешнем поколении представлен с конца 2022 года.

В ближайшем будущем Grandeur ждет крупная модернизация, которая может внести в его дизайн ряд важных коррективов. Накануне рестайлинговый седан был показан на реалистичных рендерах, которые в интернете многие спутали с реальным фото.

61018 45950 1441 1
Рендер рестайлингового Hyundai Grandeur

Автором картинок, на которых флагманский седан Hyundai припаркован на подземной стоянке, выступила дизайн-студия «NYMammoth».

Как видно по ним, машина может сохранить прежнюю раздельную конструкцию фар, но сами они будут переработаны и получат горизонтальную вытянутую форму, образовав визуальное единство с решеткой радиатора.

Боковые указатели поворота переместятся на крылья, а дизайн задних фонарей будет незначительно изменен.

61018 45952 150 1
Интерьер нового Hyundai Ioniq 3 с мультимедийной системой Pleos Connect

Судя по утекшим в открытый доступ ранее фотографиям интерьера нового Grandeur, самый крупный и дорогой седан Hyundai в новом поколении разживется новейшей мультимедийной системой на базе Pleos Connect, а сама конфигурация его интерьера будет похожа на то, что недавно можно было наблюдать в свежем Ioniq 3.

Технических пертурбаций в этом проекте не предвидится, поэтому моторная линейка четыредверки, как и прежде, будет состоять из 198-сильного бензинового «атмосферника», мягко-гибридной силовой установки на 230 «сил» и 300-сильного V6.

Что касается сроков премьеры, то седан могут представить уже в следующем месяце.

Фото:NYMammoth, Hyundai

