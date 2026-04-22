«Заряженный» кроссовер Peugeot 3008 GTI может быть в повестке

Рендеринг дизайна нового Peugeot 3008 GTI

Peugeot может выпустить новый «заряженный» кроссовер 3008 GTI. Эта возможность кажется все более реальной, учитывая смену имиджа французского автопроизводителя после интеграции в концерн Stellantis.

На днях стало известно, как может выглядеть такой автомобиль. Собственным видением его дизайна поделилось издание «Auto-Moto», представив эстетику автомобиля с помощью собственных рендеров.

Компакт-кроссовер, который мог бы обзавестись полностью новым форматом, по задумке авторов картинок должен следовать техническим принципам 208 GTI, выпуск которого в итоге был прекращен еще в 2018 году.

Но технология, которую использовали в том проекте, не пропала даром. Речь идет о полностью электрической установке мощностью 280 лошадиных сил, которая уже активно применяется в других спортивных моделях концерна Stellantis.

Вероятно, именно этот фундамент будет заложен для возможного выхода на рынок 3008 GTI, который может оказаться точной копией (бейдж-инжиниринг проектом) Opel Mokka GSE.

На опубликованных в интернете цифровых рендерах новый Peugept 3008 GTI примерил угловатый и агрессивный внешний вид с привлекательными колесами и тройной полосой дневных ходовых огней в передней части кузова.

В салоне такого кроссовера, по слухам, может разместиться угловатый руль, представленный в концепт-каре Polygon, появившемся на свет несколько месяцев назад.