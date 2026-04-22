ДомойАвтоновости сегодня«Заряженный» кроссовер Peugeot 3008 GTI может быть в повестке

«Заряженный» кроссовер Peugeot 3008 GTI может быть в повестке

Михаил Романченко
менее 3 мин. чтения

Французы могут выпустить оспортивленный кроссовер

Рендеринг дизайна нового Peugeot 3008 GTI

Peugeot может выпустить новый «заряженный» кроссовер 3008 GTI. Эта возможность кажется все более реальной, учитывая смену имиджа французского автопроизводителя после интеграции в концерн Stellantis.

На днях стало известно, как может выглядеть такой автомобиль. Собственным видением его дизайна поделилось издание «Auto-Moto», представив эстетику автомобиля с помощью собственных рендеров.

Компакт-кроссовер, который мог бы обзавестись полностью новым форматом, по задумке авторов картинок должен следовать техническим принципам 208 GTI, выпуск которого в итоге был прекращен еще в 2018 году.

Рендеринг дизайна нового Peugeot 3008 GTI

Но технология, которую использовали в том проекте, не пропала даром. Речь идет о полностью электрической установке мощностью 280 лошадиных сил, которая уже активно применяется в других спортивных моделях концерна Stellantis.

Вероятно, именно этот фундамент будет заложен для возможного выхода на рынок 3008 GTI, который может оказаться точной копией (бейдж-инжиниринг проектом) Opel Mokka GSE.

На опубликованных в интернете цифровых рендерах новый Peugept 3008 GTI примерил угловатый и агрессивный внешний вид с привлекательными колесами и тройной полосой дневных ходовых огней в передней части кузова.

В салоне такого кроссовера, по слухам, может разместиться угловатый руль, представленный в концепт-каре Polygon, появившемся на свет несколько месяцев назад.

Подписывайтесь на наш Telegram и Google News

Фото:Auto-Moto/Julien Jodry

Читайте также:

Последние новости:

Знаковый внедорожник Mitsubishi возвращается ради соперничества с Toyota Prado и Ford Everest

Внедорожник Toyota Fortuner нового поколения удивит смелостью и технологичностью

Кроссовер Lada Azimut обещает оказаться не хуже Belgee X50, Haval Jolion и Chery Tiggo 4...

Показан внедорожник BAW, который ждут в России

Прототип первой твердотельной батареи Nissan успешно справился с испытаниями

Народное и экспертное жюри выберут лучшие внедорожники и кроссоверы 

Новый брутальный внедорожник Nissan для борьбы с Toyota LC Prado «засветили» в профиль

Следующая Mazda 2 будет не такой, как все предыдущие

Lada Azimut впервые показал себя за пределами России

На аукцион выставили очень редкий микроавтобус Fiat: он прародитель Multipla

Скрытый дефект может привести к повреждению двигателя одного популярного Nissan

Премиальный седан потерял половину стоимости за три года: показательная история с Mercedes S-Class

Популярный минивэн Toyota не узнают в новом поколении

Двойника Renault Twingo от Dacia показали на рендерах

Audi выпустит кроссовер RS Q5

Кроссовер Honda HR-V готовится к большой модернизации

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+