Кроссовер Lada Azimut обещает оказаться не хуже Belgee X50, Haval Jolion и Chery Tiggo 4 Pro

Текст: Алексей Шмидт
Все, что известно о проекте первого полностью российского SUV

lada azimut 2 1 1
Начало осени этого года ознаменуется стартом производства одного из самых нашумевших проектов последних лет в российском автопроме.

Главная новинка «АвтоВАЗа» получит название Lada Azimut и будет представлять собой кроссовер, который попытается отобрать покупателей у «поднебесных» конкурентов в лице Belgee X50, Haval Jolion и Chery Tiggo 4 Pro.

Мы собрали всю последнюю информацию, которая известна об этой важной модели для «АвтоВАЗа».

Современный дизайн

347502437312553
«АвтоВАЗ» создал внешний облик кроссовера Lada Azimut практически с нуля. Единственное, что использовалось в нем из старых наработок, это фирменный X-образный стиль, который придумал для Lada Vesta на заре ее создания Стив Маттин.

Машина получит брутальный дизайн, не уступающий конкурентам из КНР, а возможно, даже превосходящий их по красоте.

Длина кузова автомобиля составит 4,4-метра, ширина будет равна 1,8-метрам, а высота – 1,6-метрам, ставя машину ровно по центру между его главными соперниками из КНР.

Технологичный интерьер

lada azimut 5 1 1
Lada Azimut, очевидно, не собирается отставать от китайских оппонентов с точки зрения технологичности, поэтому уже в базовой версии будет предлагать покупателям как информационно-развлекательную систему, так и цифровую комбинацию приборов.

Ожидается, что оба этих гаджета были тщательно протестированы компанией и не будут зависать, повторяя по скорости работы и анимации современные смартфоны.

Богатое оснащение

Впервые в арсенал российского автомобиля войдет панорамная крыша. Более того, сами «вазовцы» обещают, что она будет одной из самых крупных в классе. 

Двигатели и трансмиссии

Сначала предлагать новые «Азимуты» будут только с атмосферными бензиновыми моторами рабочим объемом 1,6- и 1,8-литра. Их мощность составит 120 и 132 лошадиные силы соответственно, а в паре с этими агрегатами будет работать как 6-скоростная МКП, так и вариатор.

Однако в ближайшем будущем Lada Azimut разживется более производительным 150-сильным «наддувным» мотором. Ассистентом для него выступит уже не вариатор, а классическая АКПП, которую так ценят за свою беспроблемную эксплуатацию российские автовладельцы.

Что по ценам

Никаких подтвержденных подробностей на тему того, чего ждать от порядка цен на эту модель, нет. Однако ранние заявления руководства «АвтоВАЗа» дают повод полагать, что стоимость его нового «паркетника» расположится в вилке от 1,8 до 2,4-миллиона рублей в зависимости от выбранной комплектации.

