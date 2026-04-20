Двойника Renault Twingo от Dacia показали на рендерах

Компания Dacia готовится к запуску совершенно новой модели – компактного городского автомобиля Evader. Новый компакт-кар румынского суббренда Renault обещает оказаться двойником модели Twingo.

Чего можно ждать от дизайна такого автомобиля, накануне пофантазировал портал «Auto-Moto» из Франции. Усилиями своего штатного дизайнера Жюльена Жодри он подготовил первый рендер внешности Dacia Evader.

Дизайн

Рендерное изображение опирается на официальный тизер этой модели, показанный ранее. Судя по нему, румынской 5-дверке достанется квадратный профиль со скошенным лобовым стеклом и довольно коротким капотом, что является прямой отсылкой к новому Twingo.

Dacia Evader должен оказаться автомобилем, тесно связанным с французским аналогом, но при этом сохранившим отличительные черты. По сути, это будет своего рода кроссовер А-класса или сверхкомпактный хэтчбек с высоким дорожным просветом, выпуском которого займется завод в Словении.

Оснащенная литий-железо-фосфатными батареями емкостью 27,5 кВт/ч машина будет проезжать без подзарядки около 260 километров. Быстрая зарядка, скорее всего, будет доступна в качестве опции, позволяя пополнить запас аккумулятора до 80% всего за полчаса.

Дата выпуска и цена

Премьера Dacia Evader может состояться к концу 2026 года, но прием заказов стартует не раньше начала 2027-го.

Скорее всего, продавать машину в Европе будут по цене от 18 тысяч евро (около 1,6-миллиона рублей).