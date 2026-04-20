Audi выпустит кроссовер RS Q5

ДомойАвтоновости сегодняAudi выпустит кроссовер RS Q5

Михаил Романченко
менее 3 мин. чтения

Как будет выглядеть первая «заряженная» версия Audi Q5

Рендер: Auto-Moto

Первые два поколения кроссовера Audi Q5 ограничивались наличием оспортивленной модификации SQ5, но в третьей генерации этот компактный «паркетник» из Ингольштадта может удивить наличием «заряженной» модификации RS Q5. 

В подразделении Audi Sport происходят крупные изменения. Подобно BMW, которая решила продавать «заряженные» универсалы на базе культовых M3 и M5, ее конкуренты также сменили курс. После долгой традиции выпуска RS этот шильдик недавно появился на багажнике седана A5, наследника легендарного RS4. А теперь, похоже, то же самое ждет и кроссовер Q5.

Недавно такой автомобиль был запечатлен во время тестов. И, вероятно, это настоящий RS Q5. На это намекали выступающие расширители колесных арок и большие шины.

Цифровой художник с французского портала «Auto-Moto» Жюльен Жодри подготовил на базе этих снимков первый рендер такого автомобиля (заглавное изображение). Судя по тому, что у него получилось, новый RS Q5 получит агрессивный аэродинамический обвес. Но самое главное ждет его «начинку».

Машина почти наверняка получит гибридную силовую установку, заимствованную у RS 5. Ее мощность составляет 639 лошадиных сил и 825 Нм. То есть она будет вдвое выше, чем в случае с SQ5 (367 «сил»). Кроссовер станет экономичнее, но значительно тяжелее (примерно на 450 кг).

Учитывая начальную стадию разработки, серийный Audi RS Q5 увидит свет не раньше 2027 года.

Подписывайтесь на наш Telegram и Google News

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+