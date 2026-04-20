Audi выпустит кроссовер RS Q5

Рендер: Auto-Moto

Первые два поколения кроссовера Audi Q5 ограничивались наличием оспортивленной модификации SQ5, но в третьей генерации этот компактный «паркетник» из Ингольштадта может удивить наличием «заряженной» модификации RS Q5.

В подразделении Audi Sport происходят крупные изменения. Подобно BMW, которая решила продавать «заряженные» универсалы на базе культовых M3 и M5, ее конкуренты также сменили курс. После долгой традиции выпуска RS этот шильдик недавно появился на багажнике седана A5, наследника легендарного RS4. А теперь, похоже, то же самое ждет и кроссовер Q5.

Недавно такой автомобиль был запечатлен во время тестов. И, вероятно, это настоящий RS Q5. На это намекали выступающие расширители колесных арок и большие шины.

Цифровой художник с французского портала «Auto-Moto» Жюльен Жодри подготовил на базе этих снимков первый рендер такого автомобиля (заглавное изображение). Судя по тому, что у него получилось, новый RS Q5 получит агрессивный аэродинамический обвес. Но самое главное ждет его «начинку».

Машина почти наверняка получит гибридную силовую установку, заимствованную у RS 5. Ее мощность составляет 639 лошадиных сил и 825 Нм. То есть она будет вдвое выше, чем в случае с SQ5 (367 «сил»). Кроссовер станет экономичнее, но значительно тяжелее (примерно на 450 кг).

Учитывая начальную стадию разработки, серийный Audi RS Q5 увидит свет не раньше 2027 года.