Кроссовер Honda HR-V готовится к большой модернизации

Рендер: Carislife

Один из самых популярных и известных компакт-кроссоверов Honda, носящий аббревиатуру HR-V, приближается к крупной модернизации. Недавно фотошпионам удалось запечатлеть этот автомобиль на дорогах общего пользования. Ожидается, что такие машины поступят в продажу в апреле 2027 года. А пока в открытом доступе появились подробности об этой модели и неофициальные рендерные изображения.

В новом поколении HR-V сменит модульную платформу, что позволит Honda снизить производственные расходы, а значит, сделать машину более оснащенной без увеличения цены. Габариты реформенного «кросса» могут составить 4350 мм в длину, 1770 мм в ширину и 1580 мм в высоту. Расстояние между осями будет равно 2640 мм, что обеспечит более просторный салон.

Согласно свежим рендерам, в новом поколении HR-V получит совершенно другой дизайн со светодиодной полосой ДХО, простирающейся на всю ширину передней части. Фары кроссовера сменят конструкцию, а решетка радиатора примет шестиугольную форму.

Модернизации также подвергнутся бамперы автомобиля и его задние фонари.

В салоне кроссовер примерит 10,25-дюймовую цифровую комбинацию приборов и 12,3-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы Honda Connect (на базе Google Android). Материалы улучшатся в качестве, а системы помощи водителю окажутся существенно модернизированы (ходят слухи о добавлении автоматической системы парковки).

Согласно сообщениям японских СМИ, новое поколение HR-V будет оснащено новой гибридной системой e:HEV, включающей в себя недавно разработанный 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель в паре с двумя электромоторами, что обеспечит более высокую эффективность и производительность. Ожидается, что двигатель будет выдавать 106 лошадиных сил, а электромоторы — 131 лошадиную силу. Средний расход топлива оценивается примерно в 27 километров на литр.

Также все ждут, что в кроссовере будет представлена система переключения передач S+Shift, обеспечивающая удовольствие от вождения, сравнимое с возрожденным купе Prelude.