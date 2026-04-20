Хитовый компакт-кроссовер Toyota Corolla Cross показался в новом виде

Рендер: Digimods Design

С момента появления Toyota Corolla Cross в продаже этот компактный кроссовер демонстрирует выдающиеся результаты продаж по всему миру, входя в списки самых популярных автомобилей своего сегмента. После незначительного обновления, произошедшего не так давно, эта модель метит в новую генерацию.

В настоящее время все указывает на то, что машина дебютирует в 2028 году и, возможно, будет представлять собой уменьшенную версию еще более популярного вседорожника RAV4.

Судя по очередным спекулятивным рендерам, размещенным в сети, новая генерация Corolla Cross увеличится в габаритах. Этой же стратегии ранее последовали ее конкуренты, такие как: Kia Seltos и VW T-Cross. У Toyota просто не будет другого выбора на фоне соперников.

Кроме того, инсайдеры прогнозируют, что машина может перенять часть визуальных решений с концепт-кара Corolla, показанного на автосалоне в Токио в 2025 году. У легкового прототипа серийный кроссовер может унаследовать светодиодные фары, простирающиеся до бампера, а также угловатые линии кузова и в целом внешнюю футуристичность.

Ожидается, что силовая установка этого вседорожника будет состоять из разрабатываемых в настоящее время «Тойотой» бензиновых двигателей нового поколения объемом 1,5- и 2-литра. Им предстоит работать под капотом машины в составе гибридных силовых установок (возможно, даже подзаряжаемых PHEV).

Премьера совершенно новой Toyota Corolla Cross запланирована на середину 2028 года. Автомобиль продолжит продаваться как глобальная стратегическая модель, а значит, будет доступен на большом количестве рынков.