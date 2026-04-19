Седан Honda «под Lada Vesta» готовится к обновлению

Текст: Алексей Шмидт
менее 3 мин. чтения
260419 31504 80 N369r 1
Рендер: Automachi

Седан начального уровня Honda City, по своему формату повторяющий отечественную модель Lada Vesta, готовится к обновлению. Тестовые 4-дверки уже успели заметить на дорогах, но пока они колесят в камуфляже. Справить премьеру эта модель должна в этом году. Модернизация может изменить ее дизайн экстерьера, а также незначительно расширить оснащение.

Ранее цифровые художники опубликовали первый рендер дизайна нового Honda City (заглавное изображение). На нем видно, что общая форма кузова машины останется неизменной, но спереди появится более объемная радиаторная решетка и оспортивленный бампер с более четкими очертаниями.

Оснащение должно улучшиться за счет появления вентилируемых сидений и системы кругового обзора на 360 градусов. В сочетании с системой помощи водителю Honda Sensing обновленный седан может заметно повысить свою конкурентоспособность на рынке.

260419 31504 81 PE6fd 1
Рендер: Automachi

Одновременно в «Хонде» работают над сменой поколения City, которая, как ожидается, намечена на 2028 год. Седан будет спроектирован на новой платформе PF2, которая сделает его заметно легче и прочнее предшественника.

Важным новшеством таких 4-дверок за счет перехода на современную «тележку» станет ее совместимость с системами электропитания, что позволит оснастить City не только традиционными ДВС, но и гибридными силовыми установками.

Скорее всего, инженеры Honda отдадут предпочтение системе e:HEV, которая обеспечит машине улучшенную топливную экономичность за счет нового полуторалитрового ДВС и двух электромоторов.

Алексей Шмидт
Журналист и редактор Daily-Motor.Ru с 2013 года. Окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности «Филология», а свою карьеру в журналистике начал ещё в процессе обучения. Работая в редакции с первых дней существования сайта, Алексей активно освещает темы, связанные с автомобилями и мотоциклами, а также увлекается технологиями и инновациями в автопроме.

