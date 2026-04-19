Скелет вседорожника Genesis, который хочет быть как Rolls-Royce, впервые засняли на фото

Разработка нового флагманского вседорожника Genesis GV90 идет полным ходом. Автомобиль, прообразом которого, как ожидается, станет концепт-кар Neolun, уже выбрался на первые испытания. А накануне его удалось запечатлеть на конвейере, но не в виде готовой машины, а только ее скелета.

Кузов большого кроссовера без окон и других деталей засняли во время его тестового прогона по конвейерной ленте завода Hyundai. Судя по сделанному снимку, автомобиль действительно будет внешне напоминать представленный ранее шоу-кар Neolun, но с рядом небольших доработок.

Ранее корейский автопроизводитель запатентовал новую разработку, которая должна дебютировать в проекте GV90. Большому и дорогому вседорожнику должна достаться многослойная система герметизации дверей, предназначенная для обеспечения воздухонепроницаемости его кузова, исключительной звукоизоляции и превосходной защиты от непогоды.

В патенте описывается сложная конструкция этого проекта, которая включает в себя:

Первую дверную петлю, соединенную с кузовом автомобиля;

Вторую, заднюю дверь с петлями, соединяющуюся с первой дверью и крепящуюся к раме автомобиля;

Наружный уплотнитель двери;

Уплотнительная лента для дополнительной теплоизоляции;

Внутренний уплотнитель второй двери, обеспечивающий самый глубокий слой защиты.

Эта усовершенствованная конфигурация гарантирует, что безстоечные двери Genesis GV90, которые, как ожидается, автомобиль получит в «топовых» комплектациях, будут обеспечивать ту же структурную целостность, бесшумность и аэродинамическую эффективность, что и двери традиционной конструкции.

С новым роскошным вседорожником Hyundai собирается ступить на территорию, которая традиционно занята такими люксовыми брендами, как Rolls-Royce. Минимальная цена таких машин, по слухам, превысит отметку в 100 тысяч долларов (более 7,5-миллионов рублей).