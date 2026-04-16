Самый большой, роскошный и дорогой кроссовер Hyundai показал салон

Hyundai подходит к завершению разработки своего самого крупного и роскошного вседорожника, который будет выпускаться под маркой Genesis. Электрический SUV получит индекс GV90 и появится в продаже во второй половине этого года.

Выпуск автомобиля наладят на заводе Hyundai в южнокорейском Ульсане. Кроссовер называют одним из важнейших проектов корейского автопроизводителя в премиальном сегменте.

Но если общий внешний вид машины уже плюс-минус известен (ожидается, что он окажется близок к дизайну концепт-кара Neolun), то как будет выглядеть интерьер автомобиля, до сих пор было непонятно. Впрочем, накануне фотошпионам удалось заглянуть в салон тестовых прототипов новых Genesis GV90, запечатлев их внутреннее убранство.

Судя по тому, что им удалось увидеть, сердцем интерьера самого большого, дорогого и роскошного кроссовера Genesis станет центральный 24-дюймовый дисплей, разработанный совместно с компанией Mobis. Тачскрин будет использовать технологию «прокручивающегося экрана» и заменит большую часть традиционных приборов.

Под дисплеем расположатся физические кнопки с дизайном, напоминающим драгоценный камень. Их назначением окажется управление климат-контролем и другими ключевыми функциями.

Интересной особенностью салона нового Genesis GV90 станет отсутствие отдельной цифровой комбинации приборов. Вместо нее информация для водителя будет проецироваться на усовершенствованный проекционный дисплей, а остальные данные отображаться на центральном тачскрине.

Новая информационно-развлекательная система получит название Connect W и будет опираться на новейшую платформу Hyundai Pleos.

Помимо классического варианта, у нового GV90 будет также VIP-модификация, которая превратит машину в своего рода электрический внедорожный лимузин на колесах. Внутри него расположатся четыре отдельных сиденья, а отделка будет выполнена из ультрароскошных материалов.

Ожидается, что стоимость флагмана всей линейки Hyundai Group составит в минимальной комплектации порядка 100 тысяч долларов. При пересчете на российскую валюту сейчас это около 7,5-миллионов рублей.