ДомойАвтоновости сегодняОдин из главных кроссоверов Hyundai вот-вот шагнет в новое поколение и изменится...

Один из главных кроссоверов Hyundai вот-вот шагнет в новое поколение и изменится до неузнаваемости

Текст: Ростислав Архипов
менее 3 мин. чтения
Рендер: CocheSpias

Не так давно гендиректор Hyundai подтвердил, что новое поколение кроссовера Tucson будет представлено в этом году. Машину несколько раз подлавливали во время тестов на дорогах общего пользования, а получившиеся фотографии нередко ложились в основу неофициальных рендеров.

Недавно своей порцией спекулятивных изображений нового Hyundai Tucson, являющегося одним из самых важных представителей сегмента SUV корейского автопроизводителя, поделились независимые цифровые дизайнеры.

Рендер: CocheSpias

Судя по получившимся у них картинкам, реформенный «Туксон» продолжит использовать угловатый дизайн кузова, который стал прерогативой всех современных моделей «Хендэ».

Передняя часть кузова кроссовера должна приобрести новый дизайнерский язык с горизонтальной светодиодной полосой посередине и двумя вертикальными лампами по бокам. В сочетании со спортивным передним бампером это оформление «передка» придаст машине футуристичность и динамику.

Другими интересными новшествами нового Hyundai Tucson могут стать интегрированные вровень с дверями ручки, способные улучшить аэродинамику машины и улучшить акустическую картину внутри автомобиля.

Рендер: CocheSpias
Фото: Hyundai

Информации о внутреннем убранстве кроссовера пока немного. Скорее всего, оно будет оснащено большим экраном мультимедийной системы Pleos Connect. 

Что касается силовой установки, то под капотом нового Tucson ждут новейшей гибридной системы TMED-II, а также прежнего 1,6-литрового бензинового мотора с турбонаддувом, способного развивать мощность до 275 лошадиных сил. 

Кроме того, для «паркетника» могут предложить варианты с мягко-гибридной силовой установкой и подключаемой гибридной системой, обеспечивающими идеальный баланс между производительностью и топливной экономичностью.

Представить модернизированный Hyundai Tucson могут в конце 2026 года. Продажи машины начнутся ориентировочно в первом квартале 2027 года.

Подписывайтесь на наш Telegram и Google News

Ростислав Архипов
Ростислав Архипов
редактор и автор Daily-Motor.Ru с 2021 года. Окончил ЛГУ им. Пушкина в Санкт-Петербурге по специальности «Журналистика». До прихода в редакцию Daily-Motor.Ru работал в одном из крупных печатных изданий Петербурга. Специализируется на мониторинге информационной повестки, анализе и подготовке статей, касающихся автомобильной тематики.

Читайте также:

Последние новости:

Toyota Corolla вновь предстала в образе ретро-мобиля

Японский грузовичок Isuzu переделали в роскошный автодом с двумя двуспальными кроватями и всей бытовой техникой

Audi одобрила выпуск новых моделей для бренда, который с трудом делает единственную машину

Самая бессмысленная кольцевая развязка в мире: она ведет из ниоткуда в никуда

Редкий и безупречный кабриолет Mercedes CLK DTM AMG продают в Германии

Новый полностью электрический Nissan готовится отправиться в продажу

Hyundai открывает ранний доступ к рестайлинговому Grandeur

Популярный кроссовер Jeep Avenger готовится к рестайлингу: что изменится

Кроссовер Nissan начального уровня разжился «черной» спецверсией

Nova Camper Van: еще одна квартира-студия на колесах для бездорожья на базе Mercedes Sprinter

Еще один рестайлинг Kia K5 сохранит сопернику Toyota Camry конкурентоспособность

Первый настоящий российский кроссовер Lada Azimut: что по ценам?

Новый брутальный внедорожник Renault для дачников появится позже, чем все ждали

Mugen переделал новый электрохэтчбек Honda в икону стиля

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+