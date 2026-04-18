Один из главных кроссоверов Hyundai вот-вот шагнет в новое поколение и изменится до неузнаваемости

Рендер: CocheSpias

Не так давно гендиректор Hyundai подтвердил, что новое поколение кроссовера Tucson будет представлено в этом году. Машину несколько раз подлавливали во время тестов на дорогах общего пользования, а получившиеся фотографии нередко ложились в основу неофициальных рендеров.

Недавно своей порцией спекулятивных изображений нового Hyundai Tucson, являющегося одним из самых важных представителей сегмента SUV корейского автопроизводителя, поделились независимые цифровые дизайнеры.

Судя по получившимся у них картинкам, реформенный «Туксон» продолжит использовать угловатый дизайн кузова, который стал прерогативой всех современных моделей «Хендэ».

Передняя часть кузова кроссовера должна приобрести новый дизайнерский язык с горизонтальной светодиодной полосой посередине и двумя вертикальными лампами по бокам. В сочетании со спортивным передним бампером это оформление «передка» придаст машине футуристичность и динамику.

Другими интересными новшествами нового Hyundai Tucson могут стать интегрированные вровень с дверями ручки, способные улучшить аэродинамику машины и улучшить акустическую картину внутри автомобиля.

Фото: Hyundai

Информации о внутреннем убранстве кроссовера пока немного. Скорее всего, оно будет оснащено большим экраном мультимедийной системы Pleos Connect.

Что касается силовой установки, то под капотом нового Tucson ждут новейшей гибридной системы TMED-II, а также прежнего 1,6-литрового бензинового мотора с турбонаддувом, способного развивать мощность до 275 лошадиных сил.

Кроме того, для «паркетника» могут предложить варианты с мягко-гибридной силовой установкой и подключаемой гибридной системой, обеспечивающими идеальный баланс между производительностью и топливной экономичностью.

Представить модернизированный Hyundai Tucson могут в конце 2026 года. Продажи машины начнутся ориентировочно в первом квартале 2027 года.