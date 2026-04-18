Audi одобрила выпуск новых моделей для бренда, который с трудом делает единственную машину

Фото: AUDI

Бренд AUDI (не путать с глобальной Audi) в последнее время испытывает трудности. Китайский филиал ингольштадтской марки, работающий в связке с местной SAIC, сейчас представлен только одной моделью E5 Sportback.

Машина появилась в 2025 году, и пока ее дела идут ни шатко ни валко. Но это не отменяет планов AUDI на расширение своего модельного ряда в будущем.

Сначала в конце этого года дебютирует кроссовер E7X, а затем список автомобилей расширится третьей новинкой, которая появится в 2027 году. Подробностей о последней пока немного, но ходят слухи, что речь идет о некоем спортивном лимузине.

В дальнейшем Audi и SAIC собираются увеличить число моделей под брендом AUDI, но подробности о них пока не раскрываются.

В любом случае все будущие автомобили этой марки будут базироваться на платформе Advanced Digitized Platform следующего поколения.

Ранее председатель правления Audi Гернот Делльнер заявлял, что компания стремится оставаться сильным игроком на китайском рынке. Специально ради этого в Шанхае в ближайшие годы будет создан специализированный Инновационный и технологический центр AUDI.

Его задачей будет разработка интеллектуальных технологий электрификации, адаптированных под «поднебесный рынок», а также комплексное создание машин под новым брендом.