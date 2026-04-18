Audi одобрила выпуск новых моделей для бренда, который с трудом делает единственную машину

Текст: Алексей Шмидт
Фото: AUDI

Бренд AUDI (не путать с глобальной Audi) в последнее время испытывает трудности. Китайский филиал ингольштадтской марки, работающий в связке с местной SAIC, сейчас представлен только одной моделью E5 Sportback.

Машина появилась в 2025 году, и пока ее дела идут ни шатко ни валко. Но это не отменяет планов AUDI на расширение своего модельного ряда в будущем.

Сначала в конце этого года дебютирует кроссовер E7X, а затем список автомобилей расширится третьей новинкой, которая появится в 2027 году. Подробностей о последней пока немного, но ходят слухи, что речь идет о некоем спортивном лимузине.

В дальнейшем Audi и SAIC собираются увеличить число моделей под брендом AUDI, но подробности о них пока не раскрываются.

В любом случае все будущие автомобили этой марки будут базироваться на платформе Advanced Digitized Platform следующего поколения. 

Ранее председатель правления Audi Гернот Делльнер заявлял, что компания стремится оставаться сильным игроком на китайском рынке. Специально ради этого в Шанхае в ближайшие годы будет создан специализированный Инновационный и технологический центр AUDI.

Его задачей будет разработка интеллектуальных технологий электрификации, адаптированных под «поднебесный рынок», а также комплексное создание машин под новым брендом.

Алексей Шмидт
Журналист и редактор Daily-Motor.Ru с 2013 года. Окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности «Филология», а свою карьеру в журналистике начал ещё в процессе обучения. Работая в редакции с первых дней существования сайта, Алексей активно освещает темы, связанные с автомобилями и мотоциклами, а также увлекается технологиями и инновациями в автопроме.

Читайте также:

Последние новости:

Самая бессмысленная кольцевая развязка в мире: она ведет из ниоткуда в никуда

Редкий и безупречный кабриолет Mercedes CLK DTM AMG продают в Германии

Новый полностью электрический Nissan готовится отправиться в продажу

Hyundai открывает ранний доступ к рестайлинговому Grandeur

Популярный кроссовер Jeep Avenger готовится к рестайлингу: что изменится

Кроссовер Nissan начального уровня разжился «черной» спецверсией

Nova Camper Van: еще одна квартира-студия на колесах для бездорожья на базе Mercedes Sprinter

Еще один рестайлинг Kia K5 сохранит сопернику Toyota Camry конкурентоспособность

Первый настоящий российский кроссовер Lada Azimut: что по ценам?

Новый брутальный внедорожник Renault для дачников появится позже, чем все ждали

Mugen переделал новый электрохэтчбек Honda в икону стиля

Mercedes C-Class нового поколения показался на реалистичных изображениях

Renault выпустит новый армейский автомобиль размером с Twingo

Новый ультрабюджетный кроссовер Mazda раскрывается в подробностях

