Новый полностью электрический Nissan готовится отправиться в продажу

Nissan представил обновленную версию популярной в Японии 5-дверки Sakura. Сейчас машина готовится к выходу в продажу на родном для себя рынке и накануне обзавелась ценником.
Продавать батарейный хэтчбек на родине будут в трех комплектациях, названия которых выглядят максимально лаконично: S, X и G. Цены на него расположатся в вилке от 2 миллионов 448 тысяч 600 до 2 миллионов 998 тысяч 600 иен (1,2 – 1,4-миллиона рублей по нынешнему курсу).
Официальный запуск этой модели в Японии запланирован на это лето.
Nissan Sakura является одним из самых популярных автомобилей «Страны восходящего солнца». Четыре года подряд эта модель завоевывала звание самого продаваемого автомобиля Nissan на родине.
Хэтчбек обладает очень компактными габаритами: его длина, ширина и высота составляют 3,4, 1,4- и 1,6-метра соответственно, а колесная база равна 2,5-метрам.
Машина относится к сегменту кей-каров и в рестайлинг-версии будет оснащаться аккумуляторной батареей на 20 кВт/ч, обеспечивающей запас хода в 180 км. Этого должно быть достаточно для ежедневных поездок на работу и бытовых дел.
Модернизация внесла небольшие коррективы в оформление салона «Сакуры», придав ему большую современность и даже футуристичность.
Снаружи автомобиль обновился за счет нового оформления «передка» и кормы, которым досталась пересмотренная светотехника и другие бамперы.