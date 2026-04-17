Новый полностью электрический Nissan готовится отправиться в продажу

Текст: Ростислав Архипов
менее 3 мин. чтения
260417 31492 2 NKmnE 1
Фото: Nissan

Nissan представил обновленную версию популярной в Японии 5-дверки Sakura. Сейчас машина готовится к выходу в продажу на родном для себя рынке и накануне обзавелась ценником.

Продавать батарейный хэтчбек на родине будут в трех комплектациях, названия которых выглядят максимально лаконично: S, X и G. Цены на него расположатся в вилке от 2 миллионов 448 тысяч 600 до 2 миллионов 998 тысяч 600 иен (1,2 – 1,4-миллиона рублей по нынешнему курсу).

Официальный запуск этой модели в Японии запланирован на это лето.

260417 31492 1 rlLna 1
Фото: Nissan

Nissan Sakura является одним из самых популярных автомобилей «Страны восходящего солнца». Четыре года подряд эта модель завоевывала звание самого продаваемого автомобиля Nissan на родине. 

Хэтчбек обладает очень компактными габаритами: его длина, ширина и высота составляют 3,4, 1,4- и 1,6-метра соответственно, а колесная база равна 2,5-метрам.

260417 31492 4 l7opF 1
Фото: Nissan

Машина относится к сегменту кей-каров и в рестайлинг-версии будет оснащаться аккумуляторной батареей на 20 кВт/ч, обеспечивающей запас хода в 180 км. Этого должно быть достаточно для ежедневных поездок на работу и бытовых дел.

Модернизация внесла небольшие коррективы в оформление салона «Сакуры», придав ему большую современность и даже футуристичность.

Снаружи автомобиль обновился за счет нового оформления «передка» и кормы, которым досталась пересмотренная светотехника и другие бамперы.

Ростислав Архипов
Ростислав Архипов
редактор и автор Daily-Motor.Ru с 2021 года. Окончил ЛГУ им. Пушкина в Санкт-Петербурге по специальности «Журналистика». До прихода в редакцию Daily-Motor.Ru работал в одном из крупных печатных изданий Петербурга. Специализируется на мониторинге информационной повестки, анализе и подготовке статей, касающихся автомобильной тематики.

