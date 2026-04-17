Hyundai открывает ранний доступ к рестайлинговому Grandeur

Несмотря на то, что Hyundai еще официально не представила рестайлинговый Grandeur, со вчерашнего дня корейский автопроизводитель запустил акцию «Ранний доступ к новому Grandeur».

В рамках этого промомероприятия клиенты, желающие знать об этом седане подробности самыми первыми, будут получать сообщения от компании, а также фотографии машины, когда они станут доступны, и смогут ознакомиться с подробными характеристиками автомобиля.

Несмотря на то, что речь идет о рестайлинге, по слухам новый Grandeur будет улучшен не только с точки зрения дизайна экстерьера, но и интерьера, а также обзаведется рядом технических новшеств, которые в совокупности «тянут» на полную смену поколения.

В салоне обновленного Hyundai Grandeur разместится большой информационно-развлекательный дисплей на базе Pleos Connect, а также компактная приборная панель.

Изменению подвергнется дизайн центральной консоли и дверных панелей, а наружная светотехника подвергнется пересмотру.

Сейчас новые Hyundai Grandeur стоят в Южной Корее от 37 миллионов 980 тысяч южнокорейских вон (примерно 1,9-миллиона рублей).

Местные журналисты полагают, что обновление сделает этот седан немного дороже.