Hyundai открывает ранний доступ к рестайлинговому Grandeur

Текст: Алиса Шашкова
менее 3 мин. чтения
60972 45750 5831 1
Рендер: NYMammoth

Несмотря на то, что Hyundai еще официально не представила рестайлинговый Grandeur, со вчерашнего дня корейский автопроизводитель запустил акцию «Ранний доступ к новому Grandeur». 

В рамках этого промомероприятия клиенты, желающие знать об этом седане подробности самыми первыми, будут получать сообщения от компании, а также фотографии машины, когда они станут доступны, и смогут ознакомиться с подробными характеристиками автомобиля.

60972 45751 5841 1
Фото: Shorts Car

Несмотря на то, что речь идет о рестайлинге, по слухам новый Grandeur будет улучшен не только с точки зрения дизайна экстерьера, но и интерьера, а также обзаведется рядом технических новшеств, которые в совокупности «тянут» на полную смену поколения.

В салоне обновленного Hyundai Grandeur разместится большой информационно-развлекательный дисплей на базе Pleos Connect, а также компактная приборная панель. 

60972 45752 5856 1
Фото: Autospynet

Изменению подвергнется дизайн центральной консоли и дверных панелей, а наружная светотехника подвергнется пересмотру.

Сейчас новые Hyundai Grandeur стоят в Южной Корее от 37 миллионов 980 тысяч южнокорейских вон (примерно 1,9-миллиона рублей).

Местные журналисты полагают, что обновление сделает этот седан немного дороже.

Редактор и автор новостей на автомобильную тематику в Daily-Motor.Ru с 2014 года. Окончила Российский государственный гуманитарный университет по специальности «Реклама и связи с общественностью». В редакции Daily-Motor.Ru Алиса занимается поиском актуальных инфоповодов, а также написанием и публикацией новостей, освещающих все самые важные события в мире автомобилей и не только.

Читайте также:

Последние новости:

Популярный кроссовер Jeep Avenger готовится к рестайлингу: что изменится

Кроссовер Nissan начального уровня разжился «черной» спецверсией

Nova Camper Van: еще одна квартира-студия на колесах для бездорожья на базе Mercedes Sprinter

Еще один рестайлинг Kia K5 сохранит сопернику Toyota Camry конкурентоспособность

Первый настоящий российский кроссовер Lada Azimut: что по ценам?

Новый брутальный внедорожник Renault для дачников появится позже, чем все ждали

Mugen переделал новый электрохэтчбек Honda в икону стиля

Mercedes C-Class нового поколения показался на реалистичных изображениях

Renault выпустит новый армейский автомобиль размером с Twingo

Новый ультрабюджетный кроссовер Mazda раскрывается в подробностях

Новое поколение мини-кроссовера Suzuki «засветили» во «внедорожной» версии Tough Wild

Молодежь стала внезапно одержима одним старым японским кроссовером. И не просто так

Самый большой, роскошный и дорогой кроссовер Hyundai показал салон

Рестайлинг Honda CR-V призван вернуть кроссоверу покупателей

Загрузить больше

