Кроссовер Nissan начального уровня разжился «черной» спецверсией

Прошлой весной Nissan представил в Мексике новое поколение кроссовера Magnite, ориентированного на местный рынок. А теперь, в первую годовщину его дебюта, бюджетник разжился особой версией Dark Amrour.

Новая «черная» спецверсия «Магнита» оценена на мексиканском рынке в 355 тысяч 900 местных песо, или в сумму около 1,6-миллиона рублей.

Длина кроссовера составляет без малого 4-метра. Ширина равна 1,7-метрам, а высота – 1,6-метрам. Колесная база – 2,5-метра. В новой специальной версии Dark Armour кроссовер оснащен решеткой радиатора, окрашенной в черный глянец, а также лишен всей хромированной и серебристой декоративной отделки.

Кроме того, такие кроссоверы оборудованы 17-дюймовыми легкосплавными колесами темного цвета.

Интерьер машины сохранил существующую конфигурацию, включающую в себя 7-дюймовый виртуальный щиток приборов, работающий в паре с 8-дюймовым центральным сенсорным дисплеем мультимедийной системы.

Система управления автомобилем была модернизирована и теперь поддерживает беспроводные соединения Apple CarPlay и Android Auto, а обновленный салон получил отделку из коричневой кожи и 4-цветную подсветку для особой атмосферы внутри.

Технически спецвыпуск Nissan Magnite не изменился. Даже в специальной версии Dark Armour бюджетный японский кроссовер для развивающихся стран будет комплектоваться стандартным для себя литровым 3-цилиндровым бензиновым мотором HR10DET с турбонаддувом, развивающим 99 лошадиных сил. Ассистентом для него в этом деле выступит 5-скоростная «механика» или вариатор CVT.