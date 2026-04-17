ДомойАвтоновости сегодняКроссовер Nissan начального уровня разжился «черной» спецверсией

Кроссовер Nissan начального уровня разжился «черной» спецверсией

Текст: Ростислав Архипов
менее 3 мин. чтения
Фото: Nissan

Прошлой весной Nissan представил в Мексике новое поколение кроссовера Magnite, ориентированного на местный рынок. А теперь, в первую годовщину его дебюта, бюджетник разжился особой версией Dark Amrour.

Новая «черная» спецверсия «Магнита» оценена на мексиканском рынке в 355 тысяч 900 местных песо, или в сумму около 1,6-миллиона рублей.

Длина кроссовера составляет без малого 4-метра. Ширина равна 1,7-метрам, а высота – 1,6-метрам. Колесная база – 2,5-метра. В новой специальной версии Dark Armour кроссовер оснащен решеткой радиатора, окрашенной в черный глянец, а также лишен всей хромированной и серебристой декоративной отделки.

Фото: Nissan

Кроме того, такие кроссоверы оборудованы 17-дюймовыми легкосплавными колесами темного цвета.

Интерьер машины сохранил существующую конфигурацию, включающую в себя 7-дюймовый виртуальный щиток приборов, работающий в паре с 8-дюймовым центральным сенсорным дисплеем мультимедийной системы.

Фото: Nissan

Система управления автомобилем была модернизирована и теперь поддерживает беспроводные соединения Apple CarPlay и Android Auto, а обновленный салон получил отделку из коричневой кожи и 4-цветную подсветку для особой атмосферы внутри.

Технически спецвыпуск Nissan Magnite не изменился. Даже в специальной версии Dark Armour бюджетный японский кроссовер для развивающихся стран будет комплектоваться стандартным для себя литровым 3-цилиндровым бензиновым мотором HR10DET с турбонаддувом, развивающим 99 лошадиных сил. Ассистентом для него в этом деле выступит 5-скоростная «механика» или вариатор CVT.

Читайте нас в GOOGLE НОВОСТИ

Ростислав Архипов
редактор и автор Daily-Motor.Ru с 2021 года. Окончил ЛГУ им. Пушкина в Санкт-Петербурге по специальности «Журналистика». До прихода в редакцию Daily-Motor.Ru работал в одном из крупных печатных изданий Петербурга. Специализируется на мониторинге информационной повестки, анализе и подготовке статей, касающихся автомобильной тематики.

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+