Nova Camper Van: еще одна квартира-студия на колесах для бездорожья на базе Mercedes Sprinter

Текст: Михаил Романченко
Одной из главных ценностей автодомов является их невероятная универсальность. Вне зависимости от того, каким видом путешествий грезит владелец, хорошо спроектированный кемпер может удовлетворить потребности любого искателя приключений.

Одним из таких примеров можно считать недавнюю разработку компании Royal Elite Van Co из США. Компания построила кемпер Nova Camper Van на базе Mercedes-Benz Sprinter и адаптировала его для жизни в любых условиях.

Машина построена на заказ и может похвастаться брутальным экстерьером, но при этом комфортабельным и функциональным салоном. Автомобиль обладает системой полного привода, а его кузов покрыт защитным покрытием LineX. Кемпер оборудован кенгурятником с подсветкой, дополнительной светотехникой, прочным багажником на крыше Sherpa и солнечными панелями на 600 Вт для автономного электроснабжения.

Внутри Nova Camper Van предлагает компактное жилое пространство, сочетающее современную эстетику и функциональность. Он выглядит как изысканная квартира-студия на колесах с чистыми линиями, сочетанием светлых деревянных шкафов и контрастных черных столешниц и фурнитуры, а также тщательно подобранными предметами декора.

Стены отделаны римской глиной, что придает помещению мягкую, осязаемую глубину, пол имеет характерный узор «шеврон» с золотой вставкой, отделяющей основную доску от краев, а потолок покрыт темными деревянными рейками со встроенной светодиодной подсветкой для еще большей визуальной глубины.

Вся мебель и столешницы изготовлены из ламината Fenix, высококачественного материала со сверхматовой поверхностью, а для создания более органичного ощущения повсюду использованы узоры, вдохновленные природой.

Санузел располагается в передней части жилого отсека и является проходным. По центру размещена небольшая, но продуманно организованная мини-кухня с индукционной плитой, раковиной с разделочной доской, микроволновой печью, встроенным верхним шкафом и холодильником из нержавеющей стали.

Из кухни можно подняться на ступеньку и попасть в зону отдыха, которая визуально отделена боковыми перегородками. Днем эта задняя часть дома служит гостиной с двумя встроенными скамьями с подушками, изготовленными на заказ, а ночью превращается в удобную кровать, на которой могут разместиться люди ростом до 206 см, расположившись бок о бок. 

В фургоне предусмотрено множество мест для хранения, включая полноценную ванную комнату для лыж, досок для серфинга, сноубордов, гидрокостюмов и другого снаряжения, верхние шкафы по обеим сторонам фургона, а также выдвижной лоток повышенной прочности на направляющих.

Стоимость переоборудования обычного Mercedes-Benz Sprinter в такой автодом составляет 199 тысяч 900 долларов или более 15 миллионов рублей.

Михаил Романченко
Редактор и автор Daily-Motor.Ru с 2017 года. В 2016 году с отличием окончил университет и поступил в аспирантуру МПГУ по специальности «Журналистика». Специализируется на поиске инфоповодов в зарубежной прессе, освещая как мировой, так и российский автопром. Интересуется актуальными событиями в автомобильной индустрии, технологиями и трендами в мире техники.

