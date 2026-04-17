Еще один рестайлинг Kia K5 сохранит сопернику Toyota Camry конкурентоспособность

Текст: Алиса Шашкова
менее 3 мин. чтения
Рендер: NYMammoth

Один из важных в линейке седанов автомобилей Kia готовится ко второму рестайлингу. Нынешний K5 продается c 2023 года и сейчас должен был перейти в следующее поколение, однако в руководстве корейского автопроизводителя посчитали иначе, решив продлить жизненный цикл его актуальной генерации.

Эту информацию подтвердили недавно выехавшие на дорожные испытания прототипы машины, которые представляют собой те же самые K5, что и сейчас, но с рядом перемен по части внешности и, возможно, некоторыми техническими доработками.

Свой вариант изменений в дизайне машины продемонстрировали цифровые художники из Южной Кореи. И если верить получившимся у них рендерам, еще раз обновленный Kia K5 сохранит нынешний дизайнерский тон, но с отдельными изменениями по части оформления «передка» и кормы.

Рендер: NYMammoth

Машина сменит конструкцию головной и задней светотехники, которая будет выполнена в стиле последних новых моделей «Киа». Часть перемен перекочует в седан с младшей модели K4, которая недавно пережила крупную модернизацию.

Ожидается, что в салоне новинка корейского автопроизводителя, напрямую конкурирующая с японским бестселлером Toyota Camry, обзаведется новейшей информационно-развлекательной системой на базе технологии Pleos Connect. Она представляет собой систему на базе Android, которая обеспечивает удобство работы, сопоставимое с использованием смартфона.

Рендер: NYMammoth

Что касается технической стороны машины, то она, вероятно, останется такой же, как в случае с актуальным K5. Скорее всего, Kia постарается улучшить показатели производительности и экономичности гибридных силовых установок, но глобальных перемен по агрегатной части не предвидится.

Дебютировать реформенный корейский седан D-класса может уже в этом году.

Алиса Шашкова
Алиса Шашкова
Редактор и автор новостей на автомобильную тематику в Daily-Motor.Ru с 2014 года. Окончила Российский государственный гуманитарный университет по специальности «Реклама и связи с общественностью». В редакции Daily-Motor.Ru Алиса занимается поиском актуальных инфоповодов, а также написанием и публикацией новостей, освещающих все самые важные события в мире автомобилей и не только.

