Молодежь стала внезапно одержима одним старым японским кроссовером. И не просто так

Большинство молодых людей, если задать им вопрос о том, о каком автомобиле они мечтают, быстро ответят: Nissan Skyline, Lamborghini Aventador, Mercedes G-Class или Ford Mustang.

Но пока принято грезить об экзотических и дорогих машинах, некоторые представители молодежи влюбляются в первое и второе поколение кроссовера Honda CR-V. И дело совсем не в его невероятной надежности, а в одной скрытой функции.

В соцсетях раскрыли «пасхалку», о которой знают все поклонники «Серванта», но, похоже, не представители когорты молодых автомобилистов. Они массово публикуют посты со столом для пикника, которым оборудованы первые CR-V, и делятся своим мнением об этой «фишке» машины.

Многие оказались шокированы тем, что в некоторых недавно приобретенных автомобилях эти столы оказались нетронутыми, поскольку предыдущие владельцы явно не знали об этой скрытой функции машины.

Другие пытаются понять, почему Honda отказалась от этой простой, но очень удобной опции, которая сегодня могла бы сильно помочь ей в продажах современного CR-V и конкуренции с Toyota RAV4.

Стол для пикника в Honda CR-V берет свое начало в 1996 году. Машину построили на платформе Civic. У последнего в багажнике под полом свободное место было отведено под запасное колесо, однако в кроссовере «запаску» разместили на двери багажника.

Эргономисты «Хонды» долго думали, чем заполнить эту пустую нишу. И им в голову пришла одна гениальная идея. Поскольку Honda CR-V тех лет позиционировался как приключенческий автомобиль, инженеры решили разместить в его багажном отсеке раскладной стол для пикника, который просуществовал в оснащении этой модели до 2006 года.

С тех пор эта функция приобрела большую культурную ценность, а отдельно хорошо сохранившиеся образцы таких столов продаются на онлайн-площадках по ценам свыше 100 долларов.