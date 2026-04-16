Молодежь стала внезапно одержима одним старым японским кроссовером. И не просто так

ДомойАвтоновости сегодняМолодежь стала внезапно одержима одним старым японским кроссовером. И не просто так

Текст: Михаил Романченко
менее 3 мин. чтения
Фото: Honda

Большинство молодых людей, если задать им вопрос о том, о каком автомобиле они мечтают, быстро ответят: Nissan Skyline, Lamborghini Aventador, Mercedes G-Class или Ford Mustang.

Но пока принято грезить об экзотических и дорогих машинах, некоторые представители молодежи влюбляются в первое и второе поколение кроссовера Honda CR-V. И дело совсем не в его невероятной надежности, а в одной скрытой функции.

В соцсетях раскрыли «пасхалку», о которой знают все поклонники «Серванта», но, похоже, не представители когорты молодых автомобилистов. Они массово публикуют посты со столом для пикника, которым оборудованы первые CR-V, и делятся своим мнением об этой «фишке» машины.

Многие оказались шокированы тем, что в некоторых недавно приобретенных автомобилях эти столы оказались нетронутыми, поскольку предыдущие владельцы явно не знали об этой скрытой функции машины.

Фото: соцсети

Другие пытаются понять, почему Honda отказалась от этой простой, но очень удобной опции, которая сегодня могла бы сильно помочь ей в продажах современного CR-V и конкуренции с Toyota RAV4.

Стол для пикника в Honda CR-V берет свое начало в 1996 году. Машину построили на платформе Civic. У последнего в багажнике под полом свободное место было отведено под запасное колесо, однако в кроссовере «запаску» разместили на двери багажника.

Эргономисты «Хонды» долго думали, чем заполнить эту пустую нишу. И им в голову пришла одна гениальная идея. Поскольку Honda CR-V тех лет позиционировался как приключенческий автомобиль, инженеры решили разместить в его багажном отсеке раскладной стол для пикника, который просуществовал в оснащении этой модели до 2006 года.

С тех пор эта функция приобрела большую культурную ценность, а отдельно хорошо сохранившиеся образцы таких столов продаются на онлайн-площадках по ценам свыше 100 долларов.

Читайте нас в GOOGLE НОВОСТИ

Редактор и автор Daily-Motor.Ru с 2017 года. В 2016 году с отличием окончил университет и поступил в аспирантуру МПГУ по специальности «Журналистика». Специализируется на поиске инфоповодов в зарубежной прессе, освещая как мировой, так и российский автопром. Интересуется актуальными событиями в автомобильной индустрии, технологиями и трендами в мире техники.

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+