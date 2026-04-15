Новый пикап Kia сможет похвастаться тем, чего нет у Toyota и даже Ford

Текст: Ростислав Архипов
Фото: Kia

Kia отнеслась максимально серьезно к своим проектам в сегменте пикапов. Недавно в линейку ее моделей вошел новый рамный «утилитарник» Tasman, а теперь готовится еще один автомобиль того же класса, который может навязать серьезную конкуренцию укоренившимся моделям.

Запуск машины должен состояться до 2030 года, а сама она, по слухам, будет комплектоваться двумя гибридными силовыми агрегатами, один из которых удивит увеличенным запасом хода.

Два гиганта мировой «пикапной» индустрии, Toyota и Ford, уже давненько продают гибридные версии своих моделей. У Toyota есть бензиново-электрические версии Tacoma и Tundra, а у Ford – F-150 PowerBoost.

Однако пикап Kia может оказаться одним из уникальных предложений, по формату с которым сравнится только китайский BYD Shark – гибридный пикап с рамным кузовом. В будущем в этом сегменте также должен появиться Ram Ramcharger, оснащенный бензиновым двигателем для зарядки бортовых батарей, но точные сроки премьеры этой модели пока не определены.

Новая модель Kia в сегменте пикапов, обещающая увеличенную дальность хода за счет особой гибридной силовой установки, способна встряхнуть рынок, особенно если ее цена окажется конкурентоспособной. 

Впрочем, пока корейский автопроизводитель не только не показал, как такой автомобиль будет выглядеть, но даже не рассекретил его официальное название. Поэтому до реализации этого проекта пока далеко.

Ростислав Архипов
редактор и автор Daily-Motor.Ru с 2021 года. Окончил ЛГУ им. Пушкина в Санкт-Петербурге по специальности «Журналистика». До прихода в редакцию Daily-Motor.Ru работал в одном из крупных печатных изданий Петербурга. Специализируется на мониторинге информационной повестки, анализе и подготовке статей, касающихся автомобильной тематики.

Читайте также:

Последние новости:

BMW X5 назван кроссовером с надежностью Lexus и харизмой Range Rover

Бюджетный хэтчбек Honda по цене Lada Vesta получил юбилейную спецверсию

Новый полностью российский минивэн Lada: что известно об идейном наследнике Lada Largus

Дизайн кормы Hyundai Tucson следующего поколения показан на базе шпионских фото

Уникальный Ferrari F40 мощностью 720 л.с., подготовленный для гонок, нашли брошенным в сарае

Полицейский Lamborghini для экстренной перевозки органов: это поистине особенный автомобиль

Легендарное спорткупе Toyota возвращается: все подробности

Швед собрал уникальную Lancia Delta с мотором Toyota 2JZ на 1000 л.с.

Subaru WRX STI нового поколения будет очень мощным и брутальным

Nissan показал, как будет выглядеть новый Juke

Рейтинг самых надежных автомобильных марок: первые 4 места заняли «японцы»

Nissan показал новый кроссовер Rogue

Honda Accord 12 поколения удивит совершенно новой платформой и гибридным мотором V6

Каким будет новый экстремальный внедорожник Nissan 

Загрузить больше

