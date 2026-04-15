Новый пикап Kia сможет похвастаться тем, чего нет у Toyota и даже Ford

Фото: Kia

Kia отнеслась максимально серьезно к своим проектам в сегменте пикапов. Недавно в линейку ее моделей вошел новый рамный «утилитарник» Tasman, а теперь готовится еще один автомобиль того же класса, который может навязать серьезную конкуренцию укоренившимся моделям.

Запуск машины должен состояться до 2030 года, а сама она, по слухам, будет комплектоваться двумя гибридными силовыми агрегатами, один из которых удивит увеличенным запасом хода.

Два гиганта мировой «пикапной» индустрии, Toyota и Ford, уже давненько продают гибридные версии своих моделей. У Toyota есть бензиново-электрические версии Tacoma и Tundra, а у Ford – F-150 PowerBoost.

Однако пикап Kia может оказаться одним из уникальных предложений, по формату с которым сравнится только китайский BYD Shark – гибридный пикап с рамным кузовом. В будущем в этом сегменте также должен появиться Ram Ramcharger, оснащенный бензиновым двигателем для зарядки бортовых батарей, но точные сроки премьеры этой модели пока не определены.

Новая модель Kia в сегменте пикапов, обещающая увеличенную дальность хода за счет особой гибридной силовой установки, способна встряхнуть рынок, особенно если ее цена окажется конкурентоспособной.

Впрочем, пока корейский автопроизводитель не только не показал, как такой автомобиль будет выглядеть, но даже не рассекретил его официальное название. Поэтому до реализации этого проекта пока далеко.