Уникальный Ferrari F40 мощностью 720 л.с., подготовленный для гонок, нашли брошенным в сарае

Текст: Алиса Шашкова
менее 3 мин. чтения
Фото: Italpassion

Существует Ferrari F40, который сам по себе лимитированный и дорогой автомобиль. Однако одновременно в мире есть машина, которая является не просто редкой, а уникальной.

В 1990 году она покинула Маранелло, чтобы добраться до Германии, где ее показывали публике на всевозможных выставках. Однако четырьмя годами спустя она попала в руки немецкого тюнинг-ателье Hamann Motorsport и будущего руководителя команды BMW в Формуле-1 Петера Заубера. Их задачей было сделать из этого Ferrari автомобиль для гонок.

Раскрыть потенциал машины было решено установкой на нее двухтурбинного мотора V8 и увеличенных турбокомпрессоров KKK, а также усиленных компонентов подвески. Результат впечатлял уже тогда. Мощность F40 достигла 720 лошадиных сил.

Фото: Italpassion

Но на этом тюнеры не остановились и преобразили внешность автомобиля. Итальянский суперкар получил переднюю часть кузова, вдохновленную моделью F40 LM, а также массивный задний спойлер и улучшенные тормозные механизмы.

Автомобиль успел выступить в гонках (в 1996 году в серии BPR Global GT Series), но дальнейшая судьба машины оказалась печальной.

Фото: Italpassion

После завершения своей гоночной карьеры Ferrari сменила нескольких владельцев в Германии, прежде чем в начале 2000-х годов перебраться в Великобританию. И именно здесь её история принимает почти нереальный оборот. 

Со временем автомобиль был забыт, а сам он оказался в сарае на севере Англии. Годами этот уникальный F40, пропитанный историей, среднемоторный суперкар ржавел в амбаре. Лишь в 2012 году его заново обнаружил энтузиаст Ferrari, который выкупил машину и провел ее глобальную реставрацию.

К тому времени подвеска машины и тормозная система пришли в негодность, топливный бак был в очень плохом состоянии, а также имелись крупные проблемы с электропроводкой.

Фото: Italpassion

Скоро этот уникальный автомобиль, востановленный до идеального состояния, будет выставлен на аукцион (25 апреля в Монако). На данный момент его оценочная стоимость достигает отметки в 2 миллиона 750 тысяч евро (примерно 245 миллионов рублей).

Читайте нас в GOOGLE НОВОСТИ

Алиса Шашкова
Редактор и автор новостей на автомобильную тематику в Daily-Motor.Ru с 2014 года. Окончила Российский государственный гуманитарный университет по специальности «Реклама и связи с общественностью». В редакции Daily-Motor.Ru Алиса занимается поиском актуальных инфоповодов, а также написанием и публикацией новостей, освещающих все самые важные события в мире автомобилей и не только.

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+