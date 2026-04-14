Легендарное спорткупе Toyota возвращается: все подробности

Toyota возродит GR Celica. И это не слухи, а уже подтвержденная информация. Более того, об этом стало известно еще в конце 2024 года, когда главный технический директор высказался об этом публично.

Прототипы таких машин уже выехали на дороги, а сами машины дилеры смогли увидеть еще в июне прошлого года. Вице-президент Toyota по планированию в США охарактеризовал этот проект как «очень продвинутый».

Название машины больше не является просто приманкой для ностальгии. Toyota запатентовала торговую марку GR Celica в нескольких странах. Архитектура автомобиля выглядит классической и честной: переднее расположение двигателя, задний привод и полный привод в качестве опции.

Рендер: Theottle

Самое интересное начинается с двигателя. Ожидается, что спорткупе будет положен новейший 2-литровый 4-цилиндровый турбомотор G20E, который будет развивать мощность от 400 до 450 лошадиных сил в базовой комплектации. В более агрессивной конфигурации турбонаддува отдача может достигнуть 600 лошадиных сил.

Кроме того, не исключена гибридная версия мощностью 500 «скакунов».

Toyota собирается внедрить этот двигатель во всю свою линейку к концу 2026 года. Мотор доказал свою эффективность в гоночных соревнованиях, но к серийной версии будет немного доработан.

Рендер: Theottle

Что касается дизайна, то новая Toyota GR Celica будет соответствовать актуальному стилю Gazoo Racing с передней частью, оформленной в стиле «молота». Задняя светодиодная балка фонарей растянется во всю ширину кузова, а покатая линия крыши сделает силуэт машины очень спортивным и динамичным.

Сроки премьеры новой Toyota GR Celica пока не раскрываются, но все указывает на то, что Toyota раскроет карты до конца 2026 года.