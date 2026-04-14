Швед собрал уникальную Lancia Delta с мотором Toyota 2JZ на 1000 л.с.

Гонщик Петер Пентелл из Швеции, выступающий по большей части в гонках по скоростному заезду на холмы, в 2001 году приобрел настоящий Lancia Delta Evolution 1992 года выпуска. Несколько поездок на гоночную трассу на этом автомобиле вдохновили его на переделку этой 5-дверки в «ракету на колесах».

Все начиналось с небольших модификаций, но поломки двигателя и коробки передач оставили его страсть нереализованной, поэтому в конечном счете было принято решение радикально сменить подход.

Машине требовалась мощная силовая установка и облегченный вес, а значит, специально для такого автомобиля пришлось готовить трубчатое шасси, а также аэродинамический и легкий кузов. Пентелл признавался, что вдохновлялся внешним видом седанов серии DTM с широким аэрообвесом и огромными рассекателями воздуха.

Но для того чтобы разогнать этого монстра, понадобилась помощь из Японии. Швед обратил внимание на Toyota Supra четвертого поколения, у которой позаимствовал легендарный двигатель 2JZ.

Его интеграция в компактный европейский автомобиль из 90-х была непростой задачей, но в итоге все получилось. Дополнительно машине досталась подвеска с толкателями и 5-позиционные регулируемые амортизаторы, заимствованные у Porsche 911 GT3 RSR. Рулевую рейку, к примеру, Пентелл взял у Porsche 997 Carrera, а электронасос гидроусилителя руля снял с Volvo V50.

Первоначально отдачу двигателя Toyota 2JZ под капотом практически настоящего гоночного болида удалось до 700 лошадиных сил, но последние усовершенствования увеличили этот показатель до умопомрачительных 1000 л.с. Вся эта мощь передается на задние колеса через 6-ступенчатую коробку передач Supra.

С тех пор машина успела отметиться на нескольких соревнованиях и на фестивале скорости в Гудвуде, где она приковала к себе немало взглядов и внимания публики.