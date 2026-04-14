Subaru WRX STI нового поколения будет очень мощным и брутальным

С остановкой производства Subaru WRX STI в 2021 году линейка высокопроизводительных моделей компании опустела. Но в прошлом году японский автопроизводитель представил сразу два концепт-кара с индексом STI, что стало намеком для поклонников марки на то, что история спортивных автомобилей «Субару» не закончена.

Недавно в появились патентные изображения новой модели WRX STI. Воспользовавшись этими изображениями дизайнеры популярного японского автомобильного журнала «Best Car» подготовили серию рендеров, которые могут с большой точностью прогнозировать потенциальный дизайн новой «горячей» 5-дверки Subaru.

Как видно на получившихся изображениях, следующий WRX STI будет оснащен новой сетчатой решеткой радиатора, сложно скроенным бампером со спортивными мотивами, большим воздухозаборником на покатом капоте, а также пластиковыми накладками на колесных арках и порогах.

Главной отличительной чертой машины может стать массивное антикрыло, установленное на ее крышке багажника.

Фотография с журнала Best Car

С прекращением выпуска предыдущего поколения WRX STI легендарный двигатель EJ25 также ушел в историю.

Ожидается, что новое поколение WRX STI будет оснащено 2,4-литровым оппозитным турбированным мотором.

Зарубежные СМИ предполагают, что его мощность составит от 354 до 405 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент будет равен 500 Нм. В паре с механической коробкой передач и классическим управляемым центральным дифференциалом DCCD он продемонстрирует динамические возможности и управляемость, которые стали визитной карточкой подразделения STI.