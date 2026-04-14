Nissan показал, как будет выглядеть новый Juke

Фото: Nissan

Nissan Juke отметился за годы присутствия на мировом авторынке своим экстравагантным дизайном. Отходить от него не стали и в новом поколении, которое представили накануне на официальных изображениях.

«Джук» третьего поколения преобразился внешне, но с оглядкой на своих предшественников, а также стал совершенно другим автомобилем с точки зрения «техники».

Автомобиль отличился острым и модернистским стилем, который полностью перекроил его кузов. Машина вобрала в себя обилие резких линий и светодиодных элементов необычной конструкции, которые ранее были представлены в проекте концепт-кара Hyper Punk.

4,2-метровый «паркетник» построили на платформе CMF-EV, которая подразумевает использование под его капотом исключительно электрических силовых агрегатов. Выбор аккумуляторов будет большим: от стандартных до дальнобойных.

Опционально новый Juke будет предлагаться с силовой установкой «три в одном», включающей в себя электромотор, инвертор и трансмиссию.

В салоне машина предложит двойной 14,3-дюймовый водительский дисплей и центральный экран, скопированный со свежего Leaf. Последний будет работать на базе операционной системы Google Android и сможет обновлять свое программное обеспечение по беспроводной сети (OTA).

В продажу новый Nissan Juke поступит еще не скоро. В Nissan собираются запустить эту модель примерно через год.