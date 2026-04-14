Nissan показал новый кроссовер Rogue

Компания Nissan опубликовала официальные изображения нового кроссовера Rogue. Автомобиль, являющийся североамериканским родственником глобального X-Trail, пережил крупные перемены по части внешности. Более того, машине досталась сильно модернизированная техника.

Новый кроссовер получил совершенно новый дизайн, который, как и ожидалось, опирается на современный фирменный стиль компании.

«Паркетник» обзавелся замысловатыми дневными ходовыми огнями, выполненными в стиле «пчелиных сот». По внутреннему рисунку они повторяют наполнение V-образной решетки радиатора.

Головные блоки фар стали заметно уже и расположились прямо под кромкой капота, бамперы получили более спортивную форму, боковины стали более рельефными, а задние фонари изменились до неузнаваемости.

Однако самой главной обновкой свежего Rogue стало даже не все это, а его новейшая гибридная силовая установка e-Power. Она использует бензиновый двигатель исключительно в качестве генератора, который производит электроэнергию. Затем она отправляется в батареи, от которых питается пара электродвигателей, приводящих машину в движение.

Как будет выглядеть интерьер нового Nissan Rogue пока не показали. Все остальные технические характеристики машины будут раскрыты позднее. Запуск кроссовера в США и Канаде запланирован на конец 2026 года.