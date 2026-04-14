Каким будет новый экстремальный внедорожник Nissan 

Возрождение внедорожника Xterra, снятого с конвейера в 2015 году, фактически подтверждено официальными лицами Nissan. И в этом нет ничего удивительного, ведь этот сегмент снова переживает расцвет. Чего только стоят усилия Toyota, готовящейся запустить в продажу абсолютно новый внедорожник Land Cruiser FJ.

Не отставать от конкурентов теперь планирует и Nissan, собирающийся вернуть в строй одну из своих знаковых хардкорных внедорожных моделей – Xterra. Подробностей об этом проекте пока немного, но, судя по свежему рендеру портала «Car and Driver», а также его инсайдерской информации, машина будет не менее экстремальной, чем ее предшественник.

Ожидается, что новая Xterra начнет с того же места, где закончила ее предыдущая генерация: с рамного шасси, полного привода и достаточных возможностей для уверенной езды по пересеченной местности, чтобы конкурировать с Toyota 4Runner и Ford Bronco.

Автомобиль должен получить современный, но при этом брутальный стиль Nissan с необычными светодиодными дневными ходовыми огнями, прямоугольной решеткой радиатора, массивным бампером и широким пластиковым обвесом, защищающим кузов машины от повреждений.

Механическая сторона внедорожника пока засекречена, однако с большой долей вероятности предлагать его будут исключительно в гибридной модификации, которая ранее была недоступна для этой модели. Ее характеристики не раскрываются, но уже сейчас понятно, что она окажется гораздо экономичнее классического ДВС.

Справить премьеру этот автомобиль должен до конца 2027 года, а его продажи, скорее всего, начнутся в течение 2028 года.

Новый Xterra должен стать одним из множества продуктов Nissan, которые призваны помочь японскому автопроизводителю справиться с финансовым кризисом.