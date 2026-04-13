Новая Toyota Corolla Cross будет поразительно похожа на Toyota RAV4

Рендер: BestCarWeb

С момента своего запуска в 2020 году Toyota Corolla Cross стала одним из главных бестселлеров компании во всем мире. Но даже для самых популярных моделей приходит время, когда им начинает требоваться крупная модернизация. То же самое касается и этого «паркетника», которому прогнозируют смену генерации в 2028 году.

Накануне в интернете появились предварительные изображения дизайна новой Toyota Corolla Cross. Рендеры выпустил японский онлайн-журнал «BestCarWeb», а сами картинки сразу же вызвали в Сети бурные дискуссии.

По информации инсайдеров, в дизайне реформенного «Королла Кросс» будут присутствовать очевидные элементы экстерьера Toyota RAV4. Более того, компактный кроссовер срисует со своего старшего брата почти всю переднюю часть кузова.

Габариты модернизированного вседорожника должны оказаться следующими: длина будет равна 4,6-метрам, ширина – 1,8-метрам, а высота – 1,6-метрам. Расстояние между осями составит 2,7-метра.

Прибавка в длине (около 20 см) должна позволить машине оказаться близкой по этому показателю к актуальному RAV4.

В базовой версии новая Corolla Cross может получить полуторалитровый рядный бензиновый 4-цилиндровый мотор, работающий в составе гибридной силовой установки. У машины будет также версия GR Sport, для которой предложат «подзаряжаемый» агрегат.

Оба исполнения «Короллы Кросс» будут построены на модернизированном варианте платформы TNGA-C и получат систему полного привода. Полный привод будет реализован посредством системы e-Four и предложен в качестве опции.

Японские СМИ заранее предсказывали масштабное обновление этой модели, но увеличение размеров и смена визуальной парадигмы должны положительным образом сказаться на интересе к ней со стороны покупателей.