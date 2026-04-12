Следующий Nissan X-Trail получит более эффективную силовую установку и другой дизайн

Текст: Михаил Романченко
Новые подробности о популярном SUV Nissan

Рендер: AutoYa

Компания Nissan продолжает развитие своей линейки кроссоверов, одним из главных представителей в которой остается модель X-Trail. Этот популярный SUV ценится покупателями (в большинстве случаев семейными), которые находят в этой модели все необходимые им качества.

Сейчас «ниссановцы» активно работают над тем, чтобы доработать эту модель и перевести ее в новое поколение без потери покупателей. Добиться этого будет непросто, но все же возможно. Особенно если слухи подтвердятся и компания внесет крупные коррективы в дизайн машины, и сделает ее более мощной и экономичной.

Ожидается, что в свежей генерации Nissan X-Trail будет сочетать в себе брутальные элементы дизайна, такие как большая сотовая решетка радиатора, в которую будут интегрированы фары с обеих сторон. Дневные ходовые огни будут выполнены в форме ячеек «гриля», создавая визуальное ощущение единой детали.

Общая угловатая форма кузова обеспечит дополнительное пространство в салоне, а корма примерит сплошной блок задних фонарей с вогнутыми линиями.

Рендер: AutoYa

Внутри модернизированный X-Trail должен получить более совершенную панель приборов и сенсорный экран, объединенные в один блок. Кроме них машине может достаться сенсорная панель управления климат-контролем.

В качестве платформы популярный кроссовер Nissan будет использовать модульную архитектуру CMF-CD. Третий ряд сидений предложат в качестве опции.

В силовую установку машины, скорее всего, будет интегрирована новейшая гибридная система e-Power, которая повысит топливную экономичность на 15%. В ее состав войдут более эффективный 1,5-литровый ДВС и более мощный электромотор. 

Японские СМИ поговаривают, что средний расход топлива переднеприводной версии нового X-Trail составит всего 4,7-литра на 100 км, а полноприводной 5,1-литра/100 километров.

