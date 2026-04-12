ДомойАвтоновости сегодняПопулярные минивэны Toyota получили ультраагрессивный заводской обвес

Популярные минивэны Toyota получили ультраагрессивный заводской обвес

Алиса Шашкова
менее 3 мин. чтения

Для новых Toyota Noah и Voxy предусмотрели боди-кит от Modellista

Фото: Modellista

Не так давно выяснилось, что популярные модели Toyota Noah и Voxy пережили небольшую модернизацию. Машины, располагающиеся на ступеньку выше Sienta, обновились снаружи и внутри, а также полностью перешли на гибридную тягу.

А теперь стало известно, что для этих моделей был разработан новый агрессивный обвес от компании Modellista.

Тюнинг-партнер Toyota включил в боди-кит для двух этих моделей расширенную хромированную отделку, придающую передним частям машин более объемный вид. Фары минивэнов наделили специальными внутренними светодиодными полосами, а боковины украсили эксклюзивным декором и колесными дисками особого дизайна. 

Фото: Modellista

Дополнил внешний облик специального пакета доработок для Noah и Voxy спойлер, подчеркивающий спортивный характер таких машин.

Напомним, в рестайлинговых минивэнах Toyota отказались от традиционного варианта с бензиновым мотором. Теперь Noah и Voxy будут комплектоваться исключительно гибридной системой, а также продаваться в версиях с передним типом привода (2WD) и с полным (с системой E-Four).

В варианте с последним для покупателей таких машин будет доступен специальный режим движения Snow Extra, обеспечивающий стабильное движение по скользким дорогам, а значит улучшенную безопасность.

Читайте нас в GOOGLE НОВОСТИ

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+