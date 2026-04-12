ДомойАвтоновости сегодняНаконец-то не фикция: Toyota показала реальный RAV4 GR Sport

Наконец-то не фикция: Toyota показала реальный RAV4 GR Sport

Ростислав Архипов
Текст: Ростислав Архипов
Представлена «заряженная» версия нового поколения популярного кроссовера «Тойоты»

Фото: Toyota

Toyota готовится к премьере нового «заряженного» кроссовера RAV4 GR Sport. И, в отличие от того, что было раньше, это будет полноценный оспортивленный автомобиль, а не версия машины с боди-китом. По крайней мере, на это указывают зарубежные СМИ.

Toyota уже опубликовала рекламные материалы, посвященные своей новинке, указав в них, что передний сплиттер и заднее антикрыло для RAV4 GR Sport нового поколения были разработаны на основе многократных испытаний с использованием вычислительной гидродинамики (CFD) и аэродинамической трубы для создания реальной прижимной силы на высоких скоростях при одновременном повышении устойчивости.

Машине модернизируют задний подрамник для улучшения управляемости, а также примут меры к уменьшению непреднамеренных колебаний передней части на небольших кочках.

Доработке подвергнутся также рулевая рейка с электроусилителем и селектор выбора режимов движения. В последнем смена между вариантами Normal и Sport будет более тактильно четкой.

Комплектовать «подогретый» Toyota RAV4 GR Sport нового поколения собираются подключаемой гибридной силовой установкой, построенной вокруг 2,5-литрового бензинового мотора. Ее мощность составит 329 лошадиных сил. 

В продажу «заряженная» модификация новой генерации кроссовера-бестселлера «Тойоты» поступит в ближайшие месяцы.

