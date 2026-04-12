Автомобиль, на котором держится Toyota, вот-вот полностью изменится

Текст: Алиса Шашкова
Раскрыты подробности о новом поколении модели Corolla

Изображение: Toyota

В конце этого года Toyota готовит масштабную переделку своего главного автомобиля в истории – Corolla. Машина, которая остается самой продаваемой в мире за всю историю, в этом году отметит свой 60-летний юбилей. И отметить его «тойотовцы» собираются выпуском ее нового поколения.

Накануне в японских СМИ появились свежие подробности на тему того, чего ждать от новой генерации «Короллы». 

Согласно информации, раскрытой инсайдерами, автомобиль будет опираться на дизайн одноименного концепт-кара образца осени прошлого года (иллюстрации к этой статье). Машине будут положены футуристичные линии кузова с покатой крышей и замысловатая светотехника, что сделает ее визуально похожей на модели электрической линейки bZ.

Салон следующей Corolla спроектируют с оглядкой на практичность и обзорность с водительского места, в то время как пассажирские сиденья станут более комфортными. 

За счет передовых систем помощи водителя инженеры Toyota собираются добиться того, чтобы их новым автомобилем было легко и приятно управлять. Специально для тестирования, новая «Королла» не так давно выезжала на испытания на автодром Фудзи, где ее заметили очевидцы.

Предполагается, что приводить в движение новинку предстоит новейшему полуторалитровому четырехцилиндровому бензиновому мотору. Этот двигатель будет обладать высокой тепловой эффективностью, большей мощностью и меньшим расходом топлива, чем его аналоги.

А еще его можно будет использовать в паре с электромоторами как в составе классических гибридов, так и подзаряжаемых (PHEV). В случае с последними дальность хода исключительно на электрической тяге превысит отметку в 90 километров.

